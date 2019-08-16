زيدان سيعول أخيرا على بايل

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الاسباني انه ينوي الاعتماد هذا الموسم على جناحه الويلزي غاريث بايل، بعدما تمنى خلال فصل الصيف رحيله عن النادي الملكي.

وقال زيدان عشية المباراة الاولى لفريقه في الدوري الاسباني لكرة القدم السبت ضد سلتا فيغو "بدا لي انه (بايل) سيرحل، لكنه اليوم معنا. الدينامية تتغير، والامور تتغير. من الان فصاعدا، سأعتمد عليه على غرار الاخرين. يملك موقعه، هو لاعب هام واتمنى من جميع اللاعبين تصعيب مهمتي في اختيار التشكيلة".

وبدا بايل (30 عاما) في طريقه ليصبح خارج أسوار "سانتياغو برنابيو" بعدما سافر الى الصين للتفاوض مع جيانغسو سونينغ الذي عرض عليه راتبا أسبوعيا قدره مليون جنيه استرليني (نحو 1,24 مليون دولار) بحسب التقارير، إلا أن ريال حال دون اتمام الصفقة لأن الشروط المالية المتعلقة بها لا تناسبه.

واتى ذلك بعد ان اعتبر زيدان ان رحيله سيكون "جيدا من أجل مصلحة الجميع".

والامر ينطبق على صانع اللعب الكولومبي خاميس رودريغيز العائد من اعارة لموسمين مع بايرن ميونيخ الالماني.

قال زيدان "هو بفورمة جيدة وانا سعيد للحصول عليه".

وفي ظل الاخبار عن ضم لاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا من مانشستر يونايتد الانكليزي والمهاجم البرازيلي نيمار من برشلونة الاسباني، قال زيدان انه راض عن تشكيلته قبل اسبوعين من اقفال باب الانتقالات في 2 ايلول/سبتمبر المقبل.

أضاف "أنا مقتنع بما لدي... لدي الافضل من دون اي شك".

وعاد زيدان في اذار/مارس الماضي لإنقاذ ريال إثر فترة مخيبة للنادي الملكي شهدت اقالة مدربين هما جولن لوبيتيغي والارجنتيني سانتياغو سولاري، بعد فترة ذهبية قاده فيها الفرنسي لإحراز لقب دوري ابطال اوروبا ثلاث مرات تواليا.



