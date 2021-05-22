زيدان سيتحدث عن مستقبله مع مسؤولي ريال مدريد في الأيام المقبلة

وقال زيدان الذي تخلى فريقه عن لقبه في "الليغا" إلى جاره اتلتيكو مدريد الذي تقدم عليه بفارق نقطتين "وضعي الحالي مذر لأننا لم نفز (باللقب)"، وذلك على الرغم من فوز فريقه الصعب على فياريال 2-1 في المرحلة 38 الأخيرة السبت.

ولم يحل فوز النادي الملكي من تتويج أتلتيكو بلقب "الليغا" للمرة الحادية عشرة في تاريخه والأولى منذ عام 2014، عقب فوزه على بلد الوليد بالنتيجة ذاتها.

وأضاف زيدان الذي أشارت تقارير إلى رحيله عن النادي في نهاية الموسم الحالي "إنه يوم يجب أن نفخر به باللاعبين. المهم ليس أنا، بل ما قام به اللاعبون منذ مطلع الموسم الحالي وبالتالي يتعين علينا توجيه التهنئة لهم".

وتابع "أما في ما يتعلق بمستقبلي، فأنني سأتحدث بذلك إلى مسؤولي النادي في الأيام القليلة المقبلة وليس الآن".

وأردف قائلاً "لم نفز بأي لقب في هذا الموسم والمسؤولية تقع عليّ. سنقيّم هذا الأمر".

وختم "يجب أيضاً تهنئة أتلتيكو مدريد لأنه يستحق اللقب. الفريق صاحب المركز الأول يستحق اللقب دائماً، لقد قدموا موسماً رائعاً".