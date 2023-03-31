ريال مدريد يعلن إصابة مندي

من قبل beIN SPORTS March 31, 2023 15:56 أعلن نادي ريال مدريد الإسباني اليوم الجمعة إصابة مدافعه الفرنسي فيرلان مندي في قدمه اليسرى.