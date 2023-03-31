ريال مدريد يعلن إصابة مندي من قبل beIN SPORTS March 31, 2023 15:56 أعلن نادي ريال مدريد الإسباني اليوم الجمعة إصابة مدافعه الفرنسي فيرلان مندي في قدمه اليسرى. reuters الدوري الإسباني ريال مدريد السابق هل يرحل أنشيلوتي عن مدريد لتدر اقرأ التالي - آخر الأحداث March 31, 2023 15:56 ريال مدريد يعلن إصابة مندي March 30, 2023 15:52 هل يرحل أنشيلوتي عن مدريد لتدريب البرازيل؟ March 30, 2023 11:45 كافاني يتطلّع لترك بصمته في فالنسيا March 29, 2023 15:24 والد أنسو فاتي ممتعض من وضعية ابنه في برشلونة March 29, 2023 11:05 مستقبل مجهول لأنسو فاتي مع برشلونة March 26, 2023 22:05 ديمبلي يعود إلى التدريبات March 24, 2023 16:56 برشلونة يعلن غياب دي يونغ للإصابة March 23, 2023 15:30 إشبيلية يقدم مدربه الجديد خوزيه لويس مينديليبار March 22, 2023 19:37 إشبيلية يجري أولى حصصه التدريبية بقيادة مينديليبار March 22, 2023 18:38 برشلونة يعدّ العدّة لبقيّة المواعيد الحاسمة