ريال مدريد يخسر 15 مليون يورو خلال أربعة أيام

وقبل ساعات من مباراة ريال مدريد وبرشلونة في كلاسيكو الكرة الإسبانية المقرر في العاصمة مدريد اليوم السبت سلطت ماركا الضوء على خسارة كبيرة لصاحب الأرض فرضها فيروس كورونا.

وأكّدت ماركا أنّ مباراة ريال مدريد مع ليفربول الإنكليزي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أفقدت ريال قرابة 10 ملايين يورو كانت ستعود من شباك التذاكر.

وأوضحت الصحيفة أن مباراة برشلونة وريال مدريد على أرض الأخير كانت ستجلب مبلغاً أقل من ذاك المتوقع مع ليفربول بسبب حاملي التذاكر الموسمية لتصل التقديرات إلى قرابة 5 ملايين يورو.

ومع أنّ ريال مدريد خاض مباريات قوية أخرى على أرضه في ظلّ جائحة كورونا مثل أتالانتا أو إنتر في دوري الأبطال أو حتى أتلتيكو في الدوري الإسباني لكن مباراتي ليفربول وبرشلونة يمكن تصنيفهما بين الأكثر إزعاجاً من الناحية المادية.