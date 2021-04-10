English
العربية
دوري أبطال أفريقيا
الدوري الإسباني

ريال مدريد يخسر 15 مليون يورو خلال أربعة أيام

من قبل

أشار تقرير نشرته صحيفة ماركا الإسبانية إلى الخسارة البالغة التي تعرّض لها ريال مدريد في ظرف أربعة أيام فقط.

AFP

وقبل ساعات من مباراة ريال مدريد وبرشلونة في كلاسيكو الكرة الإسبانية المقرر في العاصمة مدريد اليوم السبت سلطت ماركا الضوء على خسارة كبيرة لصاحب الأرض فرضها فيروس كورونا.

وأكّدت ماركا أنّ مباراة ريال مدريد مع ليفربول الإنكليزي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أفقدت ريال قرابة 10 ملايين يورو كانت ستعود من شباك التذاكر.

وأوضحت الصحيفة أن مباراة برشلونة وريال مدريد على أرض الأخير كانت ستجلب مبلغاً أقل من ذاك المتوقع مع ليفربول بسبب حاملي التذاكر الموسمية لتصل التقديرات إلى قرابة 5 ملايين يورو.

ومع أنّ ريال مدريد خاض مباريات قوية أخرى على أرضه في ظلّ جائحة كورونا مثل أتالانتا أو إنتر في دوري الأبطال أو حتى أتلتيكو في الدوري الإسباني لكن مباراتي ليفربول وبرشلونة يمكن تصنيفهما بين الأكثر إزعاجاً من الناحية المادية.

الكلاسيكو الدوري الإسباني ريال مدريد برشلونة فيروس كورونا
السابق ماذا قال ميندييتا عن كلاسيكو ا
اقرأ
ماذا قال ميندييتا عن كلاسيكو الدوري الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة ؟
التالي

آخر الأحداث

>