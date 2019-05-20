ريال مدريد يجدّد عقد كروس حتى عام 2023

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني الإثنين تمديد عقد لاعب خط وسطه الألماني طوني كروس حتى عام 2023، في إشارة إلى تعويل النادي عليه في خضم عملية إعادة بناء يعتزم المدرب الفرنسي زين الدين زيدان القيام بها في فريقه.

وأصدر النادي الملكي بياناً جاء فيه "ريال مدريد وطوني كروس توصلا إلى اتفاق يقضي بتمديد عقد اللاعب حتى 30 حزيران/يونيو 2023".

وكان عقد كروس (29 عاماً) الذي انضم إلى ريال في عام 2014 قادما من بايرن ميونيخ الألماني بعدما ساهم في تتويج منتخب بلاده بلقب مونديال البرازيل، ينتهي في عام 2022.

وخلال هذه الفترة، توج كروس مع الفريق الإسباني بـ12 لقباً، أبرزها ثلاثة ألقاب متتالية في دوري أبطال أوروبا في 2016 و2017 و2018. وسجل الألماني 13 هدفاً في 233 مباراة مع نادي العاصمة الإسبانية.

ويأتي تمديد عقد كروس الذي تحول إلى ركيزة في خط وسط تشكيلة النادي الملكي، بعد موسم مخيب للآمال للفريق، شهد تراجعه محلياً وفقدانه لقب دوري أبطال أوروبا الذي توج به في المواسم الثلاثة الأخيرة.

وتشير التقارير الإسبانية إلى أن زيدان الذي عاد إلى الإدارة الفنية للفريق خلال الموسم خلفاً للأرجنتيني سانتياغو سولاري، بعد رحيله بنهاية موسم 2017-2018، يعتزم التخلي عن عدد من لاعبيه تحضيراً للموسم المقبل، وبذل نشاط كبير في سوق الانتقالات، وسط ترجيحات برغبته بضم لاعبين بارزين من أمثال البلجيكي إدين هازارد مهاجم تشيلسي الإنكليزي حالياً، والفرنسي بول بوغبا لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنكليزي.