وأضاف بيان النادي الإسباني أن الشركة ستبدأ العمل على الفور مع تجنب إحداث أي اضطراب للمباريات على أن يكتمل المشروع بحلول آب/ أغسطس 2022.

وذكرت صحيفة سينكو دياز الإسبانية أن قيمة العقد تبلغ نحو 475 مليون يورو (532 مليون دولار).

وأعلن ريال مدريد الشهر الماضي أنه اقترض 575 مليون يورو لتمويل خططه لإقامة "استاد رقمي للمستقبل".

تمديد التعاقد مع أديداس

من جهتها، أعلنت شركة أديداس لصناعة الملابس والمستلزمات الرياضية أنها مددت عقد رعايتها لفريق ريال مدريد حتى 2028 في وقت يحتدم فيه الصراع في أوروبا بين الشركة الألمانية من جهة وشركتي نايكي وبوما الصاعدة بقوة من جهة أخرى.

وتراجع تفوق أديداس في كرة القدم في السنوات الأخيرة أمام منافستها نايكي الأمريكية الأكبر حجما التي ترعى برشلونة الغريم التقليدي لريال مدريد وتجري محادثات مع ليفربول صاحب المركز الثاني في الدوري الإنكليزي الممتاز.

وقال كاسبر رورستيد الرئيس التنفيذي لشركة أديداس في بيان "سيساعدنا هذا الاتفاق على تحقيق مهمتنا أن نكون أفضل شركة رياضية في العالم. كما أنه يعزز مكانة أديداس في كرة القدم".

ولم تكشف أديداس أي تفاصيل مالية عن الصفقة مع ريال مدريد الذي يحتل حالياً المركز الثالث في الدوري الاسباني لكنه ودع دوري أبطال أوروبا من دور الستة عشر.

وأدت المنافسة الشرسة بين أديداس ونايكي وبوما للحصول على عقود رعاية ضخمة لكبرى الأندية الأوروبية إلى صفقات قياسية في السنوات الأخيرة.

لكن مصادر في الشركة نفت أن تكون الصفقة قد بلغت قيمتها 120 مليون يورو (134 مليون دولار) في العام كما أشارت بعض وسائل الإعلام.



وأعلنت أديداس الأسبوع الماضي تراجع المبيعات في أوروبا بنسبة ثلاثة في المائة في الربع الأول لكنها قالت إنها تأمل في حدوث تعاف بحلول نهاية العام مع سعيها لتعزيز مبيعاتها في مجال الأجهزة الرياضية.