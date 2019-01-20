وبكر ريال بيتيس بالتسجيل عبر مدافعه كريستيان تيو (12)، لكن الفريق الكتالوني رد بهدفين عبر أليكس غارسيا سيرانو (36) والإيفواري سيدو دومبيا (44).

وأدرك لورين مورون التعادل للفريق الأندلسي مطلع الشوط الثاني (54)، وانتظر حتى الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع لتسجيل هدف الفوز من ركلة جزاء انبرى لها سيرجيو كاناليس بنجاح.

وهو الفوز الثامن لريال بيتيس هذا الموسم والأول بعد تعادل وخسارتين فعزز موقعه في المركز السابع برصيد 29 نقطة.

في المقابل، مني جيرونا بخسارته الثالثة في مبارياته السبع الأخيرة التي لم يذق فيها طعم الفوز فتجمد رصيده عند 24 نقطة وتراجع إلى المركز الحادي عشر.

وواصل فياريال نتائجه المخيبة بسقوطه في فخ التعادل أمام ضيفه أتلتيك بلباو 1-1.

وكان أتلتيك بلباو البادئ بالتسجيل بفضل النيران الصديقة عندما سجل خاومي كوستا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 19، وانتظر فياريال الدقيقة 71 لإدراك التعادل بواسطة المهاجم الدولي الكاميروني كارل توكو إيكامبي.

وهو التعادل التاسع لفياريال هذا الموسم مقابل 8 هزائم و3 انتصارات فقط علماً بأنه لم يذق طعم الانتصار في مبارياته السبع الأخيرة فبقي في المركز التاسع عشر قبل الأخير برصيد 18 نقطة، فيما توقفت صحوة أتلتيك بلباو عند فوزين متتاليين فسقط في فخ التعادل للمرة الحادية عشرة هذا الموسم مقابل 5 هزائم فرفع رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثالث عشر.

وفرط رايو فايكانو في الفوز على ضيفه ريال سوسييداد وسقط في فخ التعادل 2-2.

وضرب رايو فايكانو بقوة في بداية الشوط الثاني وتقدم بهدفين لسانتي كوميسانيا (22) وأدريان إيمبارما بلاثكويث (28)، لكن ريال سوسييداد قلص الفارق قبل نهاية الشوط الأول بست دقائق بواسطة المكسيكي هكتور مورينو (39)، قبل أن يدرك البرازيلي ويليان جوزيه دا سيلفا التعادل في الدقيقة 82.

وبقي رايو فايكانو ثامناً عشر برصيد 20 نقطة مقابل 26 نقطة لريال سوسييداد الثامن.

وحقق ليفانتي فوزاً صعباً على ضيفه بلد الوليد بهدفين نظيفين سجلهما خورخي أندوخار مورينو "كوكي" (42) وروجيه مارتي سالفادور (90+5).

وصعد ليفانتي إلى المركز العاشر برصيد 26 نقطة، فيما تجمد رصيد بلد الوليد عند 22 نقطة في المركز الخامس عشر.