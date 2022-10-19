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الدوري الإسباني

ريال بيتيس يعود بتعادل مخيب من قادش

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سيطر التعادل السلبي على مباراة ريال بيتيس ومضيفه قادش الأربعاء ضمن منافسات المرحلة العاشرة من الدوري الاسباني لكرة القدم.

AFP

وأصبح رصيد ريال بيتيس 20 نقطة في المركز الخامس، في حين بات رصيد قادش 7 نقاط في المركز ما قبل الأخير على جدول ترتيب الليغا.

وفي مباراة ثانية، عاد بلد الوليد إلى سكة الانتصارات بعد تعادل وهزيمة في المرحلتين السابقتين بفوزه على ضيفه سلتا فيغو 4-1.

سجل أهداف بلد الوليد روكي ميسا (32) وخواكين فرنانديس (62) والبديل سيرجيو ليون هدفين (74 و79)، وهدف سلتا فيغو أوسكار رودريغيس (43).

وتقدم بلد الوليد إلى المركز الحادي عشر برصيد 11 نقطة، فيما تجمد رصيد سلتا فيغو الذي تعرض لخسارته السادسة عند 10 نقاط في المركز الثالث عشر.
 

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