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دوري أبطال أوروبا
الدوري الإسباني

ريال بلد الوليد ينتزع تعادلاً ثميناً من ديبورتيفو ألافيش

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انتز ريال بلد الوليد تعادلاً ثميناً من مضيفه ديبورتيفو ألافيش حدّ به من طموحاته في سبيل التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

beIN SPORTS

وخطف ريال بلد الوليد التعادل خارج أرضه من ديبورتيفو ألافيش 2-2 يوم الجمعة في الأسبوع الثالث والثلاثين من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدّم المضيف بالتسجيل مبكراً بفضل السويدي غويديتي (4) قبل أن يضيف زميله جوني الهدف الثاني (24).

وذلّل خواكين فرنانديز الفارق مع الدقيقة الثامنة والثلاثين ثم بصم التركي أونال  على التعادل من ركلة جزاء (76).

ورفع بلد الوليد رصيده إلى 32 نقطة ذات رصيد سلتا فيغو لتزداد المنافسة على الهروب من شبح الهبوط، في الوقت الذي صار به رصيد ألافيش 46 نقطة مبتعداً بفارق ست نقاط عن إشبيلية الرابع مع مباراة أقل للأخير.
 

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