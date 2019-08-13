رودريغو مورينو على أبواب أتلتيكو مدريد (تقارير)

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، توصل أتلتيكو "إلى إتفاق مع فالنسيا مقابل 55 مليون يورو، إضافة الى 5 ملايين حوافز".

وأضافت صحيفة "ماركا" الرياضية أن المهاجم البالغ 28 عاماً "قال وداعاً لرفاقه ولم يشارك في مران الفريق الثلاثاء. سيسافر إلى مدريد بعد الظهر من أجل الخضوع للفحص الطبي الروتيني مع فريق روخيبلانكو".

وانضم رودريغو إلى فالنسيا قبل خمسة أعوام قادماً من بنفيكا البرتغالي، وقاده في أيار/ مايو الماضي للفوز بكأس إسبانيا على حساب حامل اللقب برشلونة 2-1 بتسجيله الهدف الثاني لفريقه. كما دافع عن الوان منتخب إسبانيا في خلال 18 مباراة دولية، وشارك معه في مونديال روسيا 2018.

