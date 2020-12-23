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كأس الرابطة الإنكليزية
الدوري الإسباني

رقم ميسي القياسي من الأهداف غير قابل للتحطيم!

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اعتبر مهاجم منتخب انكلترا السابق غاري لينيكر أن الرقم القياسي من الأهداف التي سجلها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لناد واحد هو برشلونة الإسباني، لا يمكن تحطيمه على الإطلاق.

ِAFP

ورفع ميسي رصيده من الأهداف مع ناد واحد إلى 644 هدفاً عندما سجل هدف فريقه الثالث في مرمى بلد الوليد في الدوري الثلاثاء، محطماً الرقم القياسي السابق للأسطورة البرازيلي بيليه.

وقال لينيكر عبر حسابه على تويتر "لتحطيم الرقم القياسي لميسي مع 644 هدفاً، يتعين على أحدهم أن يسجل 43 هدفاً على مدى 15 عاماً توالياً... ومع ناد واحد".

وأضاف أن "هذا الرقم لن يستطيع أحد تحطيمه، لا أحد".

أما ميسي فتحدث عن إنجازه عبر حسابه على إنستاغرام بقوله "عندما بدأت ممارسة كرة القدم لم أكن أفكر بتحطيم أي رقم قياسي، وبالتأكيد ليس الرقم الذي نجحت في تحطيمه اليوم (أمس)".

وأضاف "أود شكر جميع الذين ساعدوني عبر هذه السنوات، زملائي، عائلتي، أصدقائي وجميع الذين ساندوني كل يوم".
 

ليونيل ميسي غاري لينيكر بيليه
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