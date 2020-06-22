راموس وهازار يغيبان عن تدريبات ريال مدريد

ونجح الفريق الملكي أمس الأحد في الفوز على حساب مضيفه ريال سوسيداد 2-1 ليعود إلى صدارة الليغا بـ65 نقطة وبفارق المواجهات المباشرة أمام وصيفه برشلونة.

ويتفوق ريال مدريد على برشلونة بفارق المواجهات المباشرة إذ تغلب على منافسه 2-صفر في الأول من آذار/مارس إياباً بعد أن تعادلا ذهابا سلباً في 18 كانون الأول/ديسمبر 2019.

وغادر راموس مباراة ملعب أنويتا في الدقيقة 60 متأثراً بأوجاع في ركبته.

وتدرب هازار اليوم بمفرده في صالة الألعاب الرياضية بعد أن جلس على دكة الاحتياط في مباراة فريقه أمام ريال سوسيداد.

وأشارت بعض التقارير إلى إمكانية غياب راموس وهازار عن مواجهة ريال مايوركا في الجولة 31 من الليغا.

