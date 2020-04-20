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الدوري الإسباني

راكيتيتش يعتقد أن برشلونة يجب أن يتوج بالدوري لو تعذر إكمال الموسم

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يعتقد إيفان راكيتيتش أن برشلونة يستحق أن يكون بطلاً للدوري الإسباني، إذا تعذر إنهاء الموسم بسبب فيروس كورونا.

Reuters

وكان رجال المدرب كيكي سيتين في صدارة الترتيب بفارق نقطتين عن ريال مدريد الثاني، مع تبقي  11 مباراة، عندما تم إيقاف الليغا الشهر الماضي بسبب كوفيد 19.

وقال في تصريحات تلفزيونية: "كلنا نريد العودة إلى الملاعب مرة أخرى والفوز بالدوري من خلال اللعب، أنا أفهم أيضاً أنه إذا لم نتمكن من العودة بطريقة ما، فإن الموسم يجب أن ينتهي، إذا كنا في الصدارة، فيجب أن نكون الأبطال، ولكن يجب عدم الانتظار إلى ما لانهاية".

وتابع: "يمكن الانتهاء من الموسم في أي وقت، ولكن دائماً مع الأخذ بعين الاعتبار خطط الإعداد الجيدة للموسم المقبل".

وفيما يتعلق بتجديد عقده الذي ينتهي صيف عام 2021، وارتباط رحيله عن كامب نو؛ أصرَّ الدولي الكرواتي على أنه راضٍ عن وضعيته الحالية في برشلونة قائلاً: "لا أريد أن أعطي إنطباعاً أنني غاضب أو أي شيء من هذا القبيل، الأمر ليس كذلك، أنا هادئ وسعيد حيث أنا، ولكن بالطبع هناك جانبان للتفاوض ونريد أن نقوم بالأشياء بشكل جيد".

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