راكيتيتش والحدادي يساعدان إشبيلية في انتصار رائع

وقلب إشبيلية، بطل الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" ووصيف بطل الكأس السوبر الاوروبية الخميس أمام بايرن ميونيخ بطل دوري الأبطال 1-2 بعد التمديد، الطاولة على مضيفه الذي افتتح التسجيل بواسطة سالفادور سانشيس بونسي في الدقيقة 48 بتسديدة بيسراه من داخل المنطقة اثر تمريرة من ألفارو نيغريدو، إلى فوز 3-1.

وأدرك الهولندي لوك دي يونغ، بديل الدولي المغربي يوسف النصيري، التعادل بضربة رأسية اثر تمريرة عرضية من القائد خيسوس نافاس (65)، ومنحه الدولي المغربي الأصل منير الحدادي، بديل أوليفر توريس، التقدم في الدقيقة الأخيرة بتسديدة بيسراه من مسافة قريبة إثر تمريرة من جوان جوردان، قبل أن يدشن الكرواتي ايفان راكيتيتش عودته إلى الفريق الأندلسي بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع بتسديدة بيمناه من داخل المنطقة اثر تمريرة من الحدادي.

وتعادل بلد الوليد مع سلتا فيغو بهدف لسيرجي غوارديولا (66 من ركلة جزاء) مقابل هدف لياغو أسباس (44).