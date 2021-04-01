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الدوري الإسباني

رئيس ريال مدريد يدعو إلى انتخابات جديدة في النادي

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دعا رئيس ريال مدريد الإسباني فلورنتينو بيريز إلى إجراء انتخابات جديدة في النادي، بحسب ما أعلن ثالث الدوري الإسباني الخميس.

AFP


ويقضي بيريز البالغ 74 عاماً فترة رئاسته الحالية التي بدأها عام 2009، وذلك بعد الفترة الأولى بين عامي 2000 و2006، وقاد النادي الملكي إلى الفوز بخمسة ألقاب في الليغا ومثلها في دوري أبطال أوروبا.

وقال النادي في بيان إنه "عقب اجتماع مجلس الإدارة اليوم (...) طلب الرئيس من المجلس الانتخابي إصدار الدعوة لانتخابات الرئيس ومجلس الإدارة".

وأعيد انتخاب بيريز آخر مرة لولاية خامسة في العام 2017 حينما كان مرشحاً وحيداً.

وينتقد معارضوه التعديلات في النظام الأساسي للنادي منذ العام 2012، ما يجعل الترشح للرئاسة صعباً.

فمنذ ذاك الحين، يجب أن يكون أي مرشح للرئاسة عضواً في ريال مدريد لمدة 20 عاماً على الأقل، وأن يكون قادراً على ضمان جزء من ميزانية الفريق بأصوله الشخصية.

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