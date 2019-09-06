رئيس برشلونة: ميسي سيصبح لاعباً حراً وموضوع نيمار مؤجل

وقال بارتوميو في حديث لقناة النادي "وقعنا عقداً مع ميسي منذ سنتين لمدة أربع سنوات، يمكنه مغادرة برشلونة قبل الموسم الأخير في 2020-2021، اعتزال كرة القدم أو اللعب في المكان الذي يريده".

وسيكون بمقدور ميسي (32 عاماً)، أفضل لاعب في العالم خمس مرات، السير على خطى زميليه السابقين أندريس إينيستا وتشافي المنتقلين إلى اليابان وقطر بعد مسيرة زاخرة في برشلونة.

تابع بارتوميو "إينيستا، تشافي و(كارليس) بويول كان لديهم هذه البنود، مع هؤلاء اللاعبين وليو ميسي لن نكون قلقين، أشك برغبته في اللعب مع فريق آخر، لكنه استحق الحرية حول مستقبله، هو مشجع كبير لبرشلونة، ولا شك لدي حول استمراره حتى 2021 وآمل لسنة إضافية أيضاً".

وكان قلب دفاع برشلونة جيرار بيكيه أشار في حديث صحافي "كنت أعلم أنّه بمقدور ميسي أن يترك بعقد حر في كل موسم، نعرف جميعا التزام ليو مع برشلونة وهذا الأمر لا يقلقني، اكتسب حق اختيار ما يريده في مستقبله بعد كل ما قدمه لهذا النادي".



موضوع نيمار مؤجل

وعن فترة الانتقالات وخصوصاً الفشل في استعادة البرازيلي نيمار من باريس سان جيرمان الفرنسي، أشار بارتوميو "كان برشلونة قد خطط لتشكيلته لكن أتت فرصة التعاقد مع نيمار، التعاقد معه كان إضافة ولم يكن مخططاً".

تابع: "قام برشلونة بكل ما في وسعه.. لم تنجح الصفقة لأنّ النادي لم يكن قادراً على تلبية طلبات باريس سان جيرمان"، مضيفاً "كنا ثلاثة أندية نحاول ضمه لكن لا يمكنني ذكرها".

وعن محاولة أخرى لاستقدام النجم البرازيلي الراحل الى فريق العاصمة في 2017 مقابل 222 مليون يورو، قال "في الوقت الحالي نيمار مستبعد، في كانون الثاني/يناير-شباط/فبراير سنتحدث في هذا الموضوع عندما نبدأ بالتخطيط للموسم المقبل".

وعن عرض لاعبين من برشلونة ضمن الصفقة وخصوصاً الفرنسي عثمان ديمبيلي والكرواتي ايفان راكيتيتش وقبلهما البرازيلي كوتينيو، تابع "برشلونة لم يعرض أبداً أيّ لاعب، باريس سان جرمان طلبهم في المفاوضات".

وأضاف ان المدافع الهولندي الشاب ماتيس دي ليخت المنتقل إلى يوفنتوس الايطالي "كان بين أهدافنا، لكنه قرّر عدم القدوم إلى برشلونة".