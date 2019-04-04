ديمبيلي يتدرب جزئيا أملا بالمشاركة ضد مانشستر يونايتد

وأعلن النادي الكاتالوني "ديمبيلي وغاسبر سيليسن (حارس مرماه الهولندي الذي يعاني من اصابة بدوره) شاركا بقسم من تدريبات المجموعة".

وكان ديمبيلي اصيب بتمزق عضلي خلال مباراة فريقه ضد ليون الفرنسي (5-1) في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال في 13 آذار/مارس الماضي عندما أعلن حينها ناديه غيابه لفترة تتراوح بين 3 و4 أسابيع.

وكشفت الصحف الإسبانية أن ديمبيلي لن يكون جاهزا لخوض مباراة القمة ضد أتلتيكو مدريد في الدوري المحلي السبت، لكنه قد يلتحق بالمجموعة في المباراة ضد مانشستر يونايتد الأسبوع المقبل.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن المدرب إرنستو "فالفيردي سيخضعه لفحص الجمعة، لكنه على الأرجح لن يستدعيه الى اللائحة الرسمية المدعوة لمواجهة أتلتيكو مدريد لكي يكون جاهزا لمواجهة مانشستر يونايتد".

بدورها، أشرات صحيفة "آس" الى "وجود حظوظ ليكون ضمن اللائحة ضد مانشستر يونايتد".