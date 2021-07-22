ديباي خلال تقديمه: "لا يمكنك قول لا لبرشلونة" ولابورتا يكشف سراً عن اللاعب

ديباي الذي ظهر لوسائل الإعلام اليوم في معقل النادي الكتالوني كامب نو وقع على عقدٍ حتى العام 2023 بصفقة انتقال حرة من ليون الفرنسي. التعاقد الذي أعلن عنه برشلونة الشهر الماضي.

ووصف لاعب منتخب هولندا العائد من مشاركة في يورو 2020 انتقاله إلى البرسا بأنه "حلم أصبح حقيقة".

وبالفعل تدرب ديباي مع زملائه في الفريق قبل التقديم لوسائل الإعلام، كما أنه لعب في كامب نو سابقاً عندما كان بقميص ليون، وعمل مع رونالد كومان عندما كان هذا الأخير مدربا لهولندا.

يتذكر ممفيس "لقد أشركني كمهاجم مركزي. لقد جعلني أشعر براحة كبيرة ويجب أن أشكره على كل ذلك ... أنا سعيد لوجودي هنا. الفريق جاهز للموسم الجديد والبدء في جمع الألقاب".

ولدى سؤاله عن مزاملته القادمة مع الأسطورة ليونيل ميسي قال ديباي: "إنه أسطورة، أفضل لاعب في العالم، يريد الجميع اللعب مع لاعب من نوعيته".

كما كشف خوان لابورتا سرًا عن ممفيس: "أخبرتني والدته أنه عندما كان في الخامسة من عمره ، قدم له جده قميص برشلونة كهدية. لقد كانت نبوءة".

أكد اللاعب نفسه القصة وقال "أنا متأكد من أنه كان سيكون فخورًا جدًا اليوم".

I want to thank the president, the whole board of Barcelona, the coach and my own team for making my dream reality.

I want to thank God more than anything else for guiding me through out my life!

I have no words to describe how I feel right now but I’m so grateful. pic.twitter.com/NxfBshuHwY — Memphis Depay (@Memphis) July 22, 2021

وكتب ديباي على حسابه في تويتر: "أود أن أشكر الرئيس وأعضاء مجلس إدارة برشلونة بالكامل والمدرب وفريقي على تحقيق حلمي".

وتابع: "أريد أن أشكر الله أكثر على توجيهي طوال حياتي! ليس لدي كلمات لوصف ما أشعر به الآن لكنني ممتن للغاية".