خوانفران يودع أتلتيكو مدريد بعد أكثر من 350 مباراة

وقال خوانفرن (34 عاما) في احتفال نظم للمناسبة في ملعب واندا متروبوليتانو الخميس "هذه أيامي الأخيرة مع أتلتيكو، وآمل في أن أعود قريبا: إنه بيتي، كانت سنوات رائعة، إنها أفضل سنوات مسيرتي".

ونشأ خوانفران في ريال مدريد حيث كان والده من أنصار الفريق الملكي، وانتقل الى أتلتيكو في كانون الثاني/يناير 2011 قادما من أوساسونا حيث كان يلعب في مركز الجناح.

وتحول خوانفران سريعا وبنجاح الى ظهير أيمن، وخاض مع أتلتيكو 355 مباراة سجل خلالها ستة أهداف. وخلال مسيرته، خاض 22 مباراة دولية وكان ضمن تشكيلة منتخب إسبانيا الفائز بكأس أوروبا 2012.

وعلى صعيد النادي، أحرز مع أتلتيكو لقب الدوري الإسباني في 2014، والكأس المحلية في 2013، والدوري الأوروبي ("يوروبا ليغ") عامي 2012 و2018، والكأس السوبر الأوروبية مرتين أيضا (2012 و2018)، والكأس السوبر الإسبانية (2014).

كما بلغ مع الفريق نهائي مسابقة دوري الأبطال مرتين (2014 و2016)، وخسرهما أمام الجار ريال مدريد.

وخلال احتفال اليوم، قال خوانفران "إنه لشرف لي أن يتم اعتباري أسطورة للنادي، وأمر لا يصدق أن يفكر الناس أني واحد منهم".

ورافقت اللاعب الى ملعب واندا متروبوليتانو عائلته، وزميلاه الأوروغوياتني دييغو غودين والفرنسي أنطوان غريزمان اللذان لن يدافعا عن ألوان الفريق في الموسم المقبل.

ولم يكشف خونفران توجه المستقبلي، لكن الصحافة الإسبانية ذكرت أنه قد ينتقل الى الدوري الياباني حيث يلعب حاليا مواطناه أندريس إنييستا (فيسل كوبي) وفرناندو توريس (ساغان توسو).