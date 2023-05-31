جيرونا يمدد عقد مدربه ميشيل حتى 2026

وفي بيان عبر موقعه الرسمي أعلن جيرونا تمديد عقد المدرب الإسباني لموسمين إضافيين حتى عام 2026، وذلك بعد نجاحه في قيادة الفريق إلى تقديم نتائج جيدة منذ قدومه عام 2021، مسهماً في صعوده مجدداً إلى دوري الأضواء حيث انهى هذا الموسم في المركز التاسع.

MÍCHEL 2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ — Girona FC (@GironaFC) May 31, 2023



