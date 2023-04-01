English
العربية
دوري أبطال أوروبا
الدوري الإسباني

جيرونا يزيد من معاناة إسبانيول

من قبل

استعاد جيرونا نغمة الانتصارات وزاد معاناة ضيفه إسبانيول عندما تغلب عليه 2-1 السبت في المرحلة السابعة والعشرين من بطولة إسبانيا لكرة القدم.

AFP


وانتظر جيرونا الدقيقة 53 لافتتاح التسجيل عبر مدافعه أرناو مارتينيس، لكنه تلقى ضربة موجعة بطرد لاعب وسطه البرازيلي رينييه في الدقيقة 71.

واستغل الضيوف النقص العددي وأدركوا التعادل بعد ثلاث دقائق بواسطة المهاجم الدولي الدنماركي مارتن برايثوايت (74).

وتساوى الفريقان عدداً على أرضية الملعب بطرد مدافع إسبانيول سيرجي غوميس في الدقيقة 84.

ونجح جيرونا في تسجيل هدف الفوز عبر الأوروغوياني المخضرم كريستيان ستوياني في الدقيقة 88 من ركلة جزاء.

ورفع جيرونا رصيده إلى 34 نقطة فيما تجمد رصيد الخاسر عند 27 نقطة في المركز السابع عشر مؤقتاً.

وتعادل أتلتيك بلباو مع خيتافي صفر-صفر.
 

الدوري الإسباني إسبانيول جيرونا
السابق برشلونة يحل ضيفاً ثقيلاً على إ
اقرأ
برشلونة يحل ضيفاً ثقيلاً على إلتشي
التالي
-

آخر الأحداث

>