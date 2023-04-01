جيرونا يزيد من معاناة إسبانيول



وانتظر جيرونا الدقيقة 53 لافتتاح التسجيل عبر مدافعه أرناو مارتينيس، لكنه تلقى ضربة موجعة بطرد لاعب وسطه البرازيلي رينييه في الدقيقة 71.

واستغل الضيوف النقص العددي وأدركوا التعادل بعد ثلاث دقائق بواسطة المهاجم الدولي الدنماركي مارتن برايثوايت (74).

وتساوى الفريقان عدداً على أرضية الملعب بطرد مدافع إسبانيول سيرجي غوميس في الدقيقة 84.

ونجح جيرونا في تسجيل هدف الفوز عبر الأوروغوياني المخضرم كريستيان ستوياني في الدقيقة 88 من ركلة جزاء.

ورفع جيرونا رصيده إلى 34 نقطة فيما تجمد رصيد الخاسر عند 27 نقطة في المركز السابع عشر مؤقتاً.

وتعادل أتلتيك بلباو مع خيتافي صفر-صفر.

