جواو فيليكيس يخضع لعملية جراحية في الكاحل

وقال أتلتيكو في بيان إن "جواو فيليكس أجرى عملية جراحية في كاحله الأيمن على يد البروفيسور نييك فان دايك من جامعة أمستردام. أجريت العملية الجراحية صباحاً (الجمعة) في بورتو تحت اشراف الخدمات الطبية في أتلتيكو مدريد".

ولم يحدد بطل الدوري الإسباني المدة التي يحتاجها اللاعب للتعافي، لكن الصحافة الإسبانية أشارت الى أنه قد يغيب عن الملاعب لمدة شهرين، وبالتالي سيعود الى نادي العاصمة في مستهل موسم 2021-2022.

وعانى ابن الـ21 عاماً لفترة طويلة من كاحله الذي تلقى ضربة في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 ضد بايرن ميونيخ الألماني في دور المجموعات من مسابقة دوري الأبطال.

وعاد البرتغالي وتعرض لضربة في الكاحل ذاته بعد سبعة أيام خلال مباراة في الدوري الإسباني ضد فالنسيا، إلا أن ذلك لم يمنعه من مواصلة مهامه مع نادي العاصمة والمساهمة في قيادته الى احراز لقب الدوري الإسباني.

