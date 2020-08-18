جراحة في الركبة تٌبعد تير شتيغن لأكثر من شهرين

وقال النادي الكاتالوني في بيان له "كانت العملية التي أجراها الدكتور رامون كوغات على الوتر الرضفي في الركبة اليمنى للاعب الفريق الأول مارك-أندرية تير شتيغن ناجحة. وإن مدة الغياب هي نحو شهرين ونصف الشهر".

ولعب تير شتيغن الذي انضم لبرشلونة عام 2014، 46 مباراة هذا الموسم (36 في الدوري الإسباني، و8 في دوري أبطال أوروبا ومباراتين في كأس الملك)، ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه 15 مرة.

وأقال برشلونة مدربه كيكي سيتيين من منصبه الاثنين عقب الخروج المذل من الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونيخ الألماني بخسارته 2-8، وحلوله ثانيا في الدوري المحلي خلف غريمه ريال مدريد وسط ترشيحات لمدافعه الدولي الهولندي السابق رونالد كومان لخلافته.