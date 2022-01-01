تشافي يطالب بتأجيل مباراة برشلونة أمام مايوركا

سيغيب عن النادي الكاتالوني 17 لاعبًا على الأقل في مباراته أمام مايوركا، فيما ينتظر الفرنسي صامويل أومتيتي قرار السلطات الإسبانية بالسماح له بالمشاركة.



وسبق أن ثبتت إصابة البرازيليين داني ألفيش وفيليبي كوتينيو وجوردي ألبا بكوفيد-19 في الأيام الأخيرة.



وقال تشافي للمراسلين عشية المباراة: "إذا لم يتم تأجيلها، فهذا سيكون سخيفًا".



وأضاف "ستكون المباراة بلا نكهة ومن دون أي عرض للجماهير".



وأشار تشافي إلى أنّ "فريقه في وضع محدود بسبب وجود 17 حالة غياب، بين 17 و18 لاعبًا، لأن صامويل أوميتي تعافى اليوم، لكنه واحد من بين إحدى عشرة حالة واجهناها".



وأضاف: "لدينا أيضًا لاعبان موقوفان وستة مصابين".



ويحتاج برشلونة لكل نقطة في ما تبقى من مشواره هذا الموسم حيث يحتل المركز السابع برصيد 28 نقطة.