تشافي: ميسي سيلعب في مونديال قطر وحتى سن الـ٣٩

وكان ميسي، ٣٢ عاما، في حالة تألق معتاد هذا الموسم إذ سجل ٢٤ هدفا في جميع المسابقات علما أنه غاب فترات بسبب الإصابة، قبل أن يوقف وباء كورونا كل شيء.

وأكد تشافي أن في جعبة ميسي سنوات عديدة للعطاء على المستوى الدولي مع المنتخب وكذلك النادي.

ففي حوار مباشر عبر"انستغرام" مع نجم برشلونة السابق أيضاً الكاميروني صامويل ايتو قال تشافي: "ما زال أمامه خمس أو سبع سنوات جيدة جداً"

وتابع: "إنه يعتني بنفسه جيدا ويمكنه الاستمرار في اللعب حتى يبلغ 37 أو 38 أو 39."

وأكد النجم السابق أن ميسي سيلعب في كأس العالم قطر ٢٠٢٢: "أنا واثق".

وكشف تشافي أنه إذا تابع ميسي مسيرته لهذه السنوات، فهو يأمل أن يتولى مسؤولية تدريبه.

وكان اسم تشافي ارتبط بتدريب برشلونة خلفا لإرنستو فالفيردي قبل أن يتولى كيكي سيتيين المهمة، وأكد مدرب السد أن الوقت لم يكن مناسبا لهذه المهمة.

"لقد أجريت محادثات مع إريك أبيدال (المدير الرياضي لبرشلونة) وأوسكار غراو (المدير التنفيذي لبرشلونة) وكان عرضًا كبيرًا، لكنها لم تكن اللحظة المناسبة".

"وأضاف: "أحتاج إلى مزيد من الخبرة. تدريب برشلونة هو حلمي. أود أن أفعل ذلك في يوم من الأيام. لقد قلت ذلك عدة مرات."

وأكد تمنيه عودة نيمار إلى الفريق الكاتالوني: "أنا مشجع برشلونة وأريد رؤية أفضل اللاعبين فيه".