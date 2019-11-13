تحديد توقيت مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد

حددت رابطة الدوري الإسباني الساعة العاشرة ليلاً بتوقيت مكة المكرمة السابعة بتوقيت غرينيتش موعداً لإجراء مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد والمقررة في الـ18 من كانون الأول/ديسمبر المقبل.

وقرّرت رابطة الليغا إقامة الكلاسيكو في الفترة المسائية بعد أن جرت العادة خلال المواسم الثلاثة الأخيرة أن يلعب كلاسيكو الذهاب زوالاً.

وكانت الرابطة قد اتفقت مع كل من برشلونة وريال مدريد على إقامة الكلاسيكو في الثامن عشر من الشهر القادم بعد قرار تأجيله بسبب الأحداث التي شهدها إقليم كتالونيا خلال أكتوبر الماضي.