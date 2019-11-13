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تصفيات يورو 2020
الدوري الإسباني

تحديد توقيت مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد

رابطة الدوري الإسباني تعلن عن توقيت إجراء مباراة الكلاسيكو المؤجلة بين الغريمين برشلونة وريال مدريد.

Reuters

حددت رابطة الدوري الإسباني الساعة العاشرة ليلاً بتوقيت مكة المكرمة السابعة بتوقيت غرينيتش موعداً لإجراء مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد والمقررة في الـ18 من كانون الأول/ديسمبر المقبل.

وقرّرت رابطة الليغا إقامة الكلاسيكو في الفترة المسائية بعد أن جرت العادة خلال المواسم الثلاثة الأخيرة أن يلعب كلاسيكو الذهاب زوالاً.

وكانت الرابطة قد اتفقت مع كل من برشلونة وريال مدريد على إقامة الكلاسيكو في الثامن عشر من الشهر القادم بعد قرار تأجيله بسبب الأحداث التي شهدها إقليم كتالونيا خلال أكتوبر الماضي.

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