بييلسا المدرب المقبل لبلباو في حال فوز أريشاباليتا برئاسة النادي

وقال أريشاباليتا، أحد ثلاثة مرشحين للرئاسة، في مؤتمر صحافي إن "المدرب الذي يقدم ترشيحه للموسم المقبل هو الأرجنتيني مارسيلو بيلسا".

ويتنافس أريشاباليتا على منصب الرئيس مع ريكاردو باركالا وجون أوريارت.

وأوضح بييلسا في شريط فيديو تم عرضه خلال المؤتمر الصحافي لاريشاباليتا "بدأت أفكر في إعطاء رد إيجابي" على الاقتراح الذي قدمه لي أريشاباليتا في آذار/مارس الماضي.

وأضاف المدير الفني البالغ من العمر 66 عامًا والذي درب أتلتيك بلباو سابقا لمدة موسمين بين 2011 و2013، إنه طلب وقتًا لتقييم الاقتراح لأنه "مسؤولية كبيرة جدًا أن تتحمل هذا الالتزام بتدريب فريق مثل أتلتيك وحتى أكثر بالنسبة لي كوني عملت هنا في السابق".

وتابع بييلسا الذي قاد أتلتيك بلباو إلى المباراتين النهائيتين لمسابقتي الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" وكأس إسبانيا عام 2012: "هذا الفريق لديه مساحة للتطوير الفردي والجماعي، ومقارنة بالفريق الذي سبق لنا قيادته، فهو لديه نفس الجودة وعدد كبير من اللاعبين".

وسيخلف بييلسا الذي أقاله ليدز يونايتد الإنكليزي في نهاية شباط/فبراير الماضي، الإسباني مارسيلينو الذي أعرب عن أمله في ترك منصبه نهاية الموسم الماضي.

