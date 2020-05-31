بيلباو يمدد التعاقد مع مدربه غاريتانو

وكان غاريتانو تولى تدريب بيلباو في كانون الأول/ديسمبر 2018 ونجح في إبعاد الفريق عن منطقة الهبوط وضمان البقاء في دوري الكبار.

🚨 OFICIAL I Gaizka Garitano firma su continuidad en el banquillo del #AthleticClub una temporada más 🤝



🔗 Todos los detalles de la renovación 👉 https://t.co/bxb4D6pJ0J#Garitano2021 #AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/fpSuUhQrNO — Athletic Club (@AthleticClub) May 31, 2020

كما قاد الفريق أيضا للتأهل لنهائي كأس ملك إسبانيا هذا الموسم وكان من المقرر أن يواجه ريال سوسيداد لكن المباراة تأجلت بسبب الأزمة الصحية للفيروس كوفيد-19.

ونقل الموقع الرسمي للنادي عن المدرب غاريتانو قوله "أنا سعيد للغاية بثقة النادي في. هذا هو الفريق الذي أشجعه منذ الطفولة ومن ثم فإن تولي تدريبه يمثل مسؤولية كبيرة".

ومن المقرر استئناف مباريات دوري إسبانيا في 11 حزيران/يونيو المقبل.

وستكون مباراة بيلباو الأولى بعد العودة أمام ضيفه أتلتيكو مدريد بدون جمهور وخلف أبواب مغلقة خوفاً من انتشار العدوى.

وأضاف المدرب "التجربة التي أمضيتها هذا العام (...) كانت مذهلة ولدينا الفرصة للفوز باللقب"، في إشارة نهائي الكأس.

وأقصى بيلباو فريق برشلونة من ربع نهائي الكأس، في طريقه إلى المباراة النهائية وفي منافسات الدوري يحتل الفريق المركز العاشر.

وشدد غاريتانو على أن فريقه سيخوض المباريات الـ11 المتبقية له في الدوري هذا الموسم "بهدف واضح. على رغم فارق النقاط الخمس مع فالنسيا (صاحب المركز السابع) نريد أن نتأهل إلى أوروبا".

للتعرف أكثر على أخبار عودة الدوري الإسباني وترتيب الفرق ومباريات المرحلة 28 اضغط هنا