بويول رفض العودة وميسي يريده في برشلونة

فراس بن أحمد

وخلال الأيام الماضية، قدّم رئيس نادي برشلونة، جوسيب ماريا بارتوميو، عرضاً رسمياً لبويول لكن الأخير أخبره بعدم قدرته على خوض تجربة المدير الرياضي للفريق الذي عاش داخله لنحو 20 عاماً (انطلاقاً من الناشئين).

وأكد بارتوميو أهمية بويول في فريق برشلونة قائلاً: "منذ بداية الشهر الحالي (أيلول/سبتمبر) وأنا أسعى خلف الاتفاق مع بويول الذي يعلم حيثيات كرة القدم وله معرفة ودراية بالتسيير الرياضي".

وأضاف رئيس نادي برشلونة قائلاً: " لقد غادر بيب سيغورا (المدير الرياضي السابق) في يوليو وبات المنصب شاغراً".

ويسعى بارتوميو لتدعيم الفريق المكلف بإدارة النادي رياضياً والذي يشرف عليه حالياً الفرنسي إيريك أبيدال ورامون بلانيس.

he decidido no aceptar la oferta del Club. No ha sido una decisión fácil, ya que siempre he dicho que me gustaría volver a la que considero mi casa, pero diversos proyectos personales en los que me encuentro inmerso — Carles Puyol (@Carles5puyol) September 25, 2019

رأي ميسي

وتحدّث الأرجنتيني ليونيل ميسي عن فكرة عودة قائده السابق لحضيرة الفريق قائلاً: "سيكون بويول مميزاً في هذا المنصب. لا أعرف ما إذا كان يحب هذا العمل لأنني لم أتحدث إليه بعد".

وأضاف ميسي قائلاً: " نظراً لما قدمه، سيكون بويول اختياراً جيداً ليكون واجهة النادي".

وكتب بويول عن عرض رئيس برشلونة قائلاً: " خلال الأسابيع القليلة الماضية، راجت العديد من الأخبار حول إمكانية عودتي لفريق برشلونة من بوابة المدير الرياضي. لقد تحدثت إلى عائلتي مطولاً. في النهاية رفضت هذا العرض نظراً للالتزامات الشخصية الكثيرة والتي ستمنعني اعطاء هذا المنصب حقه".

وأردف "قلب الأسد" قائلاً: " لقد كان قراراً صعباً لأنني أود دائماً العودة لما أعتبره منزلي. أشكر كل من وضع ثقته في شخصي".

وعبّر كثيرون من أحباء نادي برشلونة عن حلمهم بأن تحدث رجة كبيرة تلقي ببارتوميو والمدرب ارنيستو فالفيردي خارج أسوار برشلونة وأن يتولى في القريب العاجل جيرار بيكه رئاسة الفريق وأن يكون معه بويول مديراً رياضياَ وأن يكلف أندرياس انييستا بملف التعاقدات وأن يعين تشافي، مدرب السد القطري حالياً، مدرباً لرفاق ميسي يساعده في هذه المهمة، الحارس السابق فيكتور فالديز.