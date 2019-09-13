بلباو يهدر نقطتين في ملعب مايوركا

وكانت مواجهة ملعب "سون مويش" مباراة الفرص الضائعة، إذ حصل مايوركا على ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة لكن أبدون براتس سدد الكرة بجانب القائم (82) وكاد فريقه أن يدفع الثمن حين نال الضيف الباسكي ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع لكن الحارس مانولو رينا أنقذ فريقه بوقوفه في وجه البديل المخضرم أريتث أدوريث (6+90).

واعتقد مايوركا أنه خطف فوزه الثاني قبيل صافرة النهاية لكن الحكم ألغى الهدف بعد استعانته بتقنية الفيديو "في أيه آر" التي أكدت حالة تسلل.

وأصبح بلباو الذي استهل الموسم بفوز مفاجئ على برشلونة حامل اللقب (1-صفر) قبل أن يضيف فوزا ثانيا في المرحلة الثالثة على ريال سوسييداد (2-صفر)، بهذا التعادل الثاني له مهددا بفقدان المركز الثاني عوضا عن التصدر بما أنه لا يتقدم سوى بفارق ثلاث نقاط عن صاحب المركز السابع ديبورتيفو ألافيس.

وفشل فريق المدرب غايثكا غاريتانو الذي عانده الحظ في الثواني الأخيرة في استغلال المعنويات المهزوزة لضيفه مايوركا القادم من خسارتين على التوالي، وإزاحة أتلتيكو مدريد، صاحب العلامة الكاملة حتى الآن، عن الصدارة بانتظار رحلة نادي العاصمة الى الباسك السبت لمواجهة ريال سوسييداد.

ويلعب السبت أيضا ريال مدريد مع ليفانتي، ليغانيس مع فياريال وبرشلونة مع فالنسيا، على أن يلتقي الأحد إيبار مع إسبانيول، ألافيس مع إشبيلية، سلتا فيغو مع غرناطة، بلد الوليد مع اوساسونا، وريال بيتيس مع خيتافي.