بعد 251 يوماً أسينسيو جاهز للعودة



وغاب جناح ريال مدريد الإسباني ماركو أسينسيو عن الملاعب منذ الصيف الفائت لفترة تقارب 251 بسبب إصابة في الركبة.

وأكّدت صحيفة أس الشهيرة أنّ صاحب الـ24 عاماً أصبح جاهزاً للعودة والمشاركة في تدريبات ريال مدريد الجماعية عقب تعافيه من الإصابة.

وسيتمكن أسينسيو من خوض بعض المباريات الرسمية مع الملكي عند عودة النشاط الرياضي الذي تمّ إيقافه بسبب انتشار فيروس كورونا.

ويخضع أسينسيو حالياً للحجر المنزلي مثل معظم الناس حول العالم في سبيل مواجهة فيروس كورونا (كوفيد-19)، ولكنه يقوم بتنفيذ برامج إعادة التأهيل على أكمل وجه.

واستفاد أسينسيو وغيره من نجوم كرة القدم من توقف الدوريات لاستعادة عافيتهم والمشاركة فيما تبقى من المنافسات في حال استكمالها.

