بطولة إسبانيا: فالفيردي يرى الكلاسيكو ممكنا في برشلونة رغم الاحتجاجات

وطلبت رابطة الدوري الاسباني لكرة القدم من الاتحاد المحلي الأربعاء نقل الـ"كلاسيكو" المرتقب في 26 تشرين الأول/أكتوبر ضمن المرحلة العاشرة من الدوري إلى ملعب "سانتياغو برنابيو" التابع لريال مدريد، بسبب أعمال الشغب التي يشهدها إقليم كاتالونيا عقب إعلان المحكمة العليا الاسبانية الاثنين الحكم بسجن تسعة قياديين انفصاليين ما بين تسعة و13 عامًا بسبب دورهم في محاولة الاقليم الانفصال عن إسبانيا عام 2017.



وقال فالفيردي في مؤتمر صحفي اليوم "لا تزال هناك تسعة أيام قبل موعد المباراة. مما لا شك فيه أن برشلونة تشهد أسبوعا عصيبا، ولكن ما زال هناك وقت. لدينا ثقة بأنفسنا وبشعبنا لإقامة هذه المباراة في ملعبنا".

وتابع ابن الـ55 عامًا "صحيح أن هناك اقتراح بنقل المباراة إلى برنابيو، إلا أن الأمر لم يقنعنا".

وأفادت تقارير صحفية محلية أن الناديين الغريمين رفضا فكرة إقامة المباراة في العاصمة مدريد، إلا أنهما أبقيا الاحتمال مفتوحا على إمكانية تأجيل موعدها في حال استمرت أعمال الشغب.

وأكد الاتحاد الإسباني أمس أنه تلقى طلب رابطة الدوري، وأن أمام الناديين مهلة حتى الإثنين المقبل لإبداء الرأي، قبل أن يتخذ قراره.

وبحسب تقارير صحفية إسبانية، دعت مجموعات كاتالونية مؤيدة للانفصال إلى تظاهرة في برشلونة في اليوم ذاته للمباراة المرتقبة.

وأدت المواجهات خلال الأيام الماضية إلى إصابة العديد من الأشخاص وإيقاف العشرات في برشلونة وعدد من مدن الإقليم الانفصالي.

ويحل النادي الكاتالوني ضيفًا على إيبار ضمن المرحلة التاسعة من الليغا السبت، قبل أن يسافر إلى العاصمة التشيكية لمواجهة سلافيا براغ ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وأردف فالفيردي "سيتحتم علينا أن نسافر مجددا، لكن الأمر لا يتعلق بذلك فقط، إنها مسألة متعلقة باحترام الجدول بالنسبة للجماهير".

