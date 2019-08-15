بطولة إسبانيا: غريزمان وهازار وفيليكس نجوم فترة الانتقالات الصيفية



اجتازت الأندية الإسبانية هذا الصيف عتبة المليار يورو في صفقات انتقال لاعبي كرة القدم، أبرزها برشلونة مع المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان، ريال مدريد مع النجم البلجيكي إدين هازار وأتلتيكو مدريد مع الواعد البرتغالي جواو فيليكس.

صحيح ان الأندية الإسبانية التي أنفقت 1.2 مليار يورو بحسب موقع "ترانسفرماركت" الاختصاصي، لا تزال وراء الأندية الإنكليزية (1.5 مليار يورو)، الا انها ستحظى بأسبوعين إضافيين حتى إغلاق باب الانتقالات في 2 أيلول/سبتمبر المقبل لتعزز صفوفها وربما تعيد البرازيلي نيمار، أغلى لاعب في العالم الى الليغا.

نظرة على أبرز الصفقات المنجزة هذا الصيف:



جواو فيليكس

من بنفيكا البرتغالي الى أتلتيكو مدريد (126 مليون يورو).

هي الصفقة الأغلى هذا الصيف. لاعب بعمر التاسعة عشرة فقط، تحول من جوهرة واعدة في بنفيكا الى أمل أتلتيكو مدريد في منافسة الغريمين برشلونة وريال مدريد على اللقب المرموق. الدولي البرتغالي الذي أكد انه قادر على تحمل الضغوط، انهى موسمه باحراز لقب دوري الأمم الأوروبية مع منتخب بلاده، وسيكون عليه تحمل عبء سد الثغرة التي تركها الفرنسي أنطوان غريزمان المنتقل الى برشلونة. تألق في المباريات الودية ضمن تشكيلة المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني، ما دفع صحيفة "ماركا" اليومية الى الحديث عن "ولادة نجم كبير".



أنطوان غريزمان

من أتلتيكو مدريد إلى برشلونة (120 مليون يورو)

بعد مسلسل طويل وجدلي في صيف 2018 رفض فيه عرض برشلونة، انتقل أنطوان غريزمان أخيرا الى الفريق الكاتالوني. يأتي الى ملعب "كامب نو" المعتاد على الألقاب "للفوز بكل شيء" بحسب ما ذكر بطل العالم 2018 مع منتخب بلاده. يتعين عليه ايجاد موقع هجومي في جوار أفضل لاعب في العالم خمس مرات الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروغوياني لويس سواريز والفرنسي عثمان ديمبيليه، هذا اذا لم ينتقل البرازيلي نيمار من باريس سان جرمان الفرنسي. لا يزال انتقاله محط نزاع مالي بين أتلتيكو وبرشلونة.



إدين هازار

من تشلسي الإنكليزي إلى ريال مدريد (نحو 100 مليون يورو)

بانتظار صفقة كبرى في الدقائق الأخيرة، أصبح هازار صاحب الصفقة الأكثر صخبا في ريال مدريد هذا الصيف. سيعيد المدرب زين الدين زيدان بناء الفريق الملكي حول النجم البلجيكي، وذلك بعد موسم مخيب خسر فيه ريال لقبه الأوروبي وتقهقر في الدوري وراء برشلونة وأتلتيكو مدريد. يأمل في ان يصبح في وقت قريب بين نجوم "غالاكتيكوس" في فريق العاصمة على غرار البرازيلي رونالدو، البرتغالي لويس فيغو، الإنكليزي ديفيد بيكهام وزيدان، في الفترة التي سبقت تألق الـ"دون" البرتغالي كريستيانو رونالدو.



فرنكي دي يونغ

من أياكس أمستردام الهولندي إلى برشلونة (75 مليون يورو)

مشى اللاعب المتألق الموسم الماضي مع أياكس أمستردام على خطى مواطنه يوهان كرويف وكثيرين من المدرسة الهولندية نحو برشلونة. لاعب متحرك، تقني ويملك كل المقومات للتأقلم مع تمريرات برشلونة السريعة... قد يكون الخليفة المنتظر لنجمي الفريقي السابقين في خط الوسط تشافي وأندريس إنييستا.



لوكا يوفيتش

من اينتراخت فرانكفورت الألماني الى ريال مدريد (60 مليون يورو)

مهاجم شاب تألق في مسابقة الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" الموسم الماضي. يسير الصربي البالغ 21 عاما في خط تصاعدي ويتعين عليه ايجاد موقع أساسي في هجوم ريال حيث يتواجد الفرنسي كريم بنزيمة.



فيرلان مندي

من ليون الفرنسي الى ريال مدريد (48 مليون يورو)

في غضون سنتين انتقل الظهير الأيسر من لوهافر الفرنسي المتواضع الى ريال مدريد، وبينهما عاش مشوارا ناجحا مع ليون. بعمر الرابعة والعشرين، يملك كل ما يلزم ليكون خليفة البرازيلي المخضرم مارسيلو على الرواق الأيسر.



نبيل فقير

من ليون الفرنسي الى ريال بيتيس (نحو 20 مليون يورو)

من مفاجآت صيف الانتقالات، فبعد سنة على انتقاله المجهض الى ليفربول الإنكليزي، قرر بطل العالم ترك ليون المتأهل الى دوري أبطال أوروبا للانضمام الى بيتيس غير المشارك في أي من المسابقتين الأوروبيتين. يعد النادي الأندلسي من ركائز الليغا خصوصا مع جمهوره الحماسي، وقد يسمح له التألق مع فريقه الجديد في حجز مكان ضمن تشكيلة فرنسا في كأس أوروبا 2020.