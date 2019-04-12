بطولة إسبانيا: برشلونة المتصدر يواجه هويسكا الأخير... في غياب ميسي؟



وتعرض متصدر ترتيب الهدافين في "الليغا" (33 هدفا) لاصابة في وجهه بعد إحتكاك مع مدافع مانشستر يونايتد كريس سمولينغ خلال لقاء الفريقين في ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا، حسمه النادي الكاتالوني بهدف وحيد وبنيران صديقة بعد أن ارتطمت رأسية الأوروغوياني لويس سواريز بكتف لوك شو وتحولت الى شباك فريقه.

وأنهى ميسي اللقاء على ملعب "أولد ترافورد" مع كدمات وتورم حول أنفه وخده، وخضع لفحوص طبية في برشلونة الخميس لتحديد فداحة إصابته.

وأكدت تقارير صحافية أن النجم الارجنتيني لم يتعرض لكسر في أنفه، لكن مدربه إرنستو فالفيردي سيستفيد من اللقاء "الهامشي" أمام هويسكا لإراحته، وهو أمر لن يشكل عائقا أمام طموحات فريق المدرب إرنستو فالفيردي للإحتفاظ بلقبه ورفع عدد ألقابه إلى 26 في "الليغا".

وكان العملاق الكاتالوني خطا خطوة مهمة الاسبوع الماضي بهذا الاتجاه من خلال فوزه على مطارده المباشر أتلتيكو مدريد 2-صفر بفضل الثنائي ميسي وسواريز، وزاد الفارق في الصدارة إلى 11 نقطة قبل سبع مراحل من نهاية البطولة.

وفي أسوأ السيناريوهات سيتوجب على ميسي وضع قناع لحماية أنفه في ملعب "كامب نو" في إياب ربع النهائي للمسابقة القارية، لكن التشخيص الاولي للإصابة استبعد هذه الفرضية.

ولم يسجل ميسي في ربع النهائي القاري للمباراة الثانية عشرة على التوالي، ويعود آخر هدف له في هذا الدور إلى نيسان/أبريل 2013 في شباك باريس سان جرمان الفرنسي. ومذاك سدد 50 مرة بدون ان يجد الطريق الى الشباك.

ورغم ذلك، أشار المدافع الفرنسي كليمان لنغليه إلى مدى ارتباط برشلونة بنجمه ميسي قائلا "عندما نلعب مع أفضل لاعب في العالم، نبحث عنه بشكل مستمر لأنه فعال في كل مباراة. من الواجب الاعتماد على لاعبين من هذا النوع".

بيكيه يحذر

ويخوض النادي الكاتالوني مباراته المحلية مع التفكير بالقارية أمام فريق "الشياطين الحمر"، في سعيه للبناء على الفوز في "أولد ترافورد" من أجل التأهل الى نصف النهائي للمرة الاولى منذ عام 2015، بعدما فشل على ابواب ربع النهائي في المواسم الثلاثة الأخيرة.

وحذر المدافع جيرار بيكيه من مغبة الإفراط بالثقة، على الرغم من ان فريقه لم يذق طعم الخسارة في معقله في 30 مباراة أوروبية، مذكرا بـ "ريمونتادا" يونايتد أمام باريس سان جرمان الفرنسي في الدور السابق، بعدما قلب تخلفه في مباراة الذهاب 2-صفر إلى فوز 3-1 إيابا.

ومن غير المرجح أن يواجه برشلونة محليا صعوبة في الفوز على خصم سحقه على ملعبه "كامب نو" في الذهاب 8-2، فيما لم يفز هويسكا في مبارياته الخمس الاخيرة.

ويواجه السبت أتلتيكو مدريد ضيفه سلتا فيغو الذي يصارع للهروب من منطقة الخطر وضمان البقاء في الدرجة الاولى، في سعيه إلى حصد النقاط الثلاث والابتعاد عن جاره اللدود ريال الذي يتأخر عنه بفارق نقطتين (60 مقابل 62).

وتلقى فريق المدرب الارجنتيني دييغو سميوني ضربتين موجعتين في غضون اسبوع واحد، فبعدما تحطمت آخر حظوظه بالمنافسة على اللقب المحلي في أعقاب الخسارة أمام برشلونة، سيفتقد جهود مهاجمه البرازيلي الاصل دييغو كوستا حتى نهاية الموسم بعدما أوقفه الاتحاد الإسباني على خلفية إهانته الحكم خلال المباراة ضد المتصدر.

وجاء طرد كوستا في الشوط الأول من المباراة التي أقيمت السبت بضيافة النادي الكاتالوني، لتزيد من معاناة أتلتيكو هذا الموسم، بعد خروجه خالي الوفاض على الصعيدين المحلي والاوروبي، ليصب إهتمامه على المركز الثاني المحلي.

وأكد أتلتيكو نيته استئناف العقوبة بحق لاعبه، فيما علق رئيسه إنريكي سيريزو بالقول "هذا نبأ سيء. الأمر الطبيعي بالنسبة إلينا هو الاستئناف، أن نطلب الرأفة ونرى ما سيحصل".

أضاف "ثمة لاعبون يتمتعون بطباع حادة. الشتائم يجب ألا تحصل في ملاعب كرة القدم، لكنها تحصل في لحظات ما".

وأوضحت اللجنة التأديبية في الاتحاد الإسباني اليوم أن اللاعب البالغ من العمر 30 عاما، عوقب بالإيقاف لثماني مباريات، أربع منها سببها "الإهانات التي وجهها الى الحكم" جيل مانزانو، والأخرى للشدة في التعامل مع الحكم و"إمساكه" بذراعه.

وأورد الحكم في تقرير المباراة أن كوستا "وجّه إهانة الى والدته"، وأمسك بذراعه للحؤول دون رفعه البطاقة الصفراء في وجه لاعبين في أتلتيكو.

وتختتم الجولة الإثنين بلقاء ريال مدريد مع ليغانيس، حيث يحل النادي الملكي ضيفا على صاحب المركز الحادي عشر، في سعيه لتحقيق فوزه الثاني على التوالي بعد أن تغلب بصعوبة على ملعبه "سانتياغو برنابيو" على إيبار 2-1 بفضل ثنائية المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة.

ويأمل رجال المدرب القديم-الجديد، الفرنسي زين الدين زيدان، بتعثر الجار أتلتيكو للتقدم الى المركز الثاني في الترتيب، بعدما عانوا من خسارتهم الاولى في عهد زيدان الذي خلف الارجنتيني سانتياغو سولاري، امام فالنسيا 1-2 في المرحلة الثلاثين.

وتفتتح المرحلة الـ 32 السبت فيلعب أيضا اسبانيول مع الافيس، وإشبيلية مع ريال بيتيس، والأحد بلد الوليد مع ىخيتافي، أتلتيك بلباو مع رايو فايكانو، ريال سوسييداد مع إيبار، جيرونا مع فياريال وفالنسيا مع ليفانتي.