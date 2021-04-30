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الدوري الإسباني

برشلونة يمدد عقد أوسكار مينغيثا

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أعلن نادي برشلونة الإسباني اليوم الجمعة عن تمديد عقد مدافعه أوسكار مينغيثا حتى عام 2023 محدداً شرطاً جزائياً بـ100 مليون يورو لفك الارتباط.

AFP


 

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