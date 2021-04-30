برشلونة يمدد عقد أوسكار مينغيثا من قبل beIN SPORTS April 30, 2021 15:19 أعلن نادي برشلونة الإسباني اليوم الجمعة عن تمديد عقد مدافعه أوسكار مينغيثا حتى عام 2023 محدداً شرطاً جزائياً بـ100 مليون يورو لفك الارتباط. AFP ميركاتو الدوري الإسباني ليونيل ميسي برشلونة السابق إيقاف كومان مباراتين بعد طرده اقرأ التالي آخر الأحداث April 30, 2021 15:19 برشلونة يمدد عقد أوسكار مينغيثا April 30, 2021 15:11 إيقاف كومان مباراتين بعد طرده أمام غرناطة April 30, 2021 13:30 كومان يرى أن خسارة برشلونة كانت قاسية جداً April 30, 2021 11:56 جدول مباريات ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو April 29, 2021 21:43 غرناطة يُطيح ببرشلونة ويحرمه من صدارة الليغا April 29, 2021 19:56 تعرف على آخر التطورات في علاقة ميسي ببرشلونة April 29, 2021 11:56 برشلونة أمام فرصة ذهبية لاعتلاء الصدارة April 28, 2021 21:54 بلباو يتعادل مع بلد الوليد April 26, 2021 23:50 ريال سوسييداد يعود بالفوز من أرض إيبار April 26, 2021 12:04 المباريات المتبقية لبرشلونة واللاعبون المهددون