برشلونة يمدد عقد أوسكار مينغيثا

من قبل beIN SPORTS April 30, 2021 15:19 أعلن نادي برشلونة الإسباني اليوم الجمعة عن تمديد عقد مدافعه أوسكار مينغيثا حتى عام 2023 محدداً شرطاً جزائياً بـ100 مليون يورو لفك الارتباط.