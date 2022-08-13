برشلونة يفتتح موسمه بمواجهة ضيفه رايو فاييكانو

ونجح نادي برشلونة في تسجيل وافديه الجدد البولندي روبرت ليفاندوفسكي والبرازيلي رافينيا والإيفواري فرانك كيسييه والدنماركي كريستيان كريستينسين قبل مباراته ضد رايو فاييكانو.

وكان النادي الكتالوني قد أعلن في وقت سابق بيع نسبةِ أربعةٍ وعشرين ونصفٍ بالمائة من استوديوهاتهِ لشركة (أورفـيوس ميديا). وذكر النادي الكاتالوني أن الصفقة َ تمت مقابلَ مئةِ مليونِ يورو، ليُـكملَ الرافعة َ الرابعة في سبيل ِالوصول إلى حلول ٍ للأزمةِ المالية الطاحنة التي يعاني منها.

مواجهة برشلونة ورايو فاييكانو موعدك معها سيكون مساء اليوم السبت في تمام العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة وستبث عبر قناة beIN SPORTS 1.

