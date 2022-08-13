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الدوري الإسباني

برشلونة يفتتح موسمه بمواجهة ضيفه رايو فاييكانو

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سيفتتح برشلونة مبارياته في الموسم الجديد بمواجهة ضيفه رايو فاييكانو في سبوتيفاي كامب نو.

AFP

ونجح نادي برشلونة في تسجيل وافديه الجدد البولندي روبرت ليفاندوفسكي والبرازيلي رافينيا والإيفواري فرانك كيسييه والدنماركي كريستيان كريستينسين قبل مباراته ضد رايو فاييكانو.

وكان النادي الكتالوني قد أعلن في وقت سابق بيع نسبةِ أربعةٍ وعشرين ونصفٍ بالمائة من استوديوهاتهِ لشركة (أورفـيوس ميديا). وذكر النادي الكاتالوني أن الصفقة َ تمت مقابلَ مئةِ مليونِ يورو، ليُـكملَ الرافعة َ الرابعة في سبيل ِالوصول إلى حلول ٍ للأزمةِ المالية الطاحنة التي يعاني منها.

مواجهة برشلونة ورايو فاييكانو موعدك معها سيكون مساء اليوم السبت في تمام العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة وستبث عبر قناة beIN SPORTS 1.
 

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