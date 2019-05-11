برشلونة يعود إلى كامب نو يجر أذيال الخيبة القارية

في أواخر نيسان/أبريل، قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريق المدرب إرنستو فالفيردي للاحتفاظ بلقب الدوري المحلي والتتويج به للمرة السادسة والعشرين في تاريخه.

ومطلع الأسبوع الماضي، بدا الفريق على الدرب الصحيح لتحقيق الثلاثية إذ بلغ نهائي كأس إسبانيا لملاقاة فالنسيا في 25 أيار/مايو، وتقدّم 3-صفر على ضيفه ليفربول الإنكليزي في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا.

لكن هذه الأحلام، لاسيما دوري الأبطال الذي وضعه القائد ميسي هدفاً أساسياً في بداية الموسم، تحطمت على المستطيل الأخضر لملعب أنفيلد، إذ قلب الفريق الإنكليزي تأخره إلى فوز عريض برباعية نظيفة في مباراة الإياب الثلاثاء الماضي، وشرع باب الاستفهام حول مستقبل فالفيردي.

سعى فالفيردي الى امتصاص الصدمة، وأكد أنّ الفريق سيواجه "بعض الأيام الصعبة في الفترة المقبلة، لكن علينا أن نعود مجدداً".

من وجهة نظر برشلونة، ربما بات الألقاب المحلية ثانوية أمام كأس قارية لم يرها المشجعون في كامب نو منذ 2015، والأسوأ أنهم رأوها في ملعب الغريم الأزلي ريال مدريد أربع مرات في الأعوام الأخيرة (2014، وثلاث مرات توالياً بين 2016 و2018).

التقارير الصحافية ترجح أن فالفيردي بات أقرب من أيّ وقت مضى من الإقصاء، وأنّ خسارة الكأس لصالح فالنسيا ستصدر بحقه حكماً مبرماً بالإقالة بعد موسمين على رأس الإدارة الفنية للفريق الكاتالوني.

خيتافي وعين على دوري الأبطال

المفارقة أنّ برشلونة يلاقي الأحد فريقاً يتعطش لحسم مركزه الرابع محلياً، وضمان المشاركة في دوري أبطال أوروبا بعد موسمه الثاني فقط من العودة إلى دوري الأضواء.

وحالياً، يحتل الفريق ذو الإمكانات المتواضعة (تبلغ سعة ملعبه نحو 17 ألف شخص فقط)، المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة لدوري الأبطال، برصيد 58 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن فالنسيا وإشبيلية.

وقال مدرب خيتافي بيبي بوردالاس في مؤتمر صحافي السبت: "غداً سنخوض مباراة ضد فريق كبير"، معتبراً أنّ خروج برشلونة من دوري الأبطال "لا يعني أنّ المواجهة ستكون أقل تعقيداً، اذا اعتقد أحد ما أنّ برشلونة سيقدم أداء دون مستواه المعهود، فهو مخطئ جداً".

وتابع: "مهما حصل، فريقي حقق موسماً يفخر به، قبل أشهر لم يتوقع أحد أن يكون خيتافي في هذا الموقع"، رافضاً التطرق بشكل مباشر إلى احتمالات المشاركة في دوري الأبطال بقوله: "أنا أفكر حصراً بمباراة الغد. عندما ننتهي يمكننا تقييم فرص الفريق".

وضمن المرحلة ما قبل الأخيرة التي تقام كلّ مبارياتها في التوقيت ذاته الأحد يستضيف المنافس الأول لخيتافي على المركز الرابع، أيّ فالنسيا، فريق ألافيس، بينما ينتقل إشبيلية لخوض مواجهة صعبة على ملعب أتلتيكو مدريد الثاني.

وضَمِنَ القطب الثاني للعاصمة مركز الوصيف بشكل كبير هذا الموسم، إذ يتقدم بفارق ست نقاط على ريال مدريد الذي يحل ضيفاً على ريال سوسييداد ضمن المرحلة ذاتها الأحد، قبل مباراتين من ختام الدوري.

وعلى صعيد الهبوط، ينتظر رايو فايكانو وهويسكا معرفة من سيرافقهما إلى الدرجة الثانية، مع سعي خمس فرق لتفادي المركز الثامن عشر الذي يحتله جيرونا مع 37 نقطة.

