برشلونة يعلن عن إصابة فيران توريس وبيدري بفيروس كورونا

وجاء في تغريدة للنادي الكاتالوني عبر حسابه الرسمي في تويتر على الإنترنت: "بيان طبي، إصابة بيدري وفيران توريس بفيروس كوفيد-19، اللاعبان في صحة جيدة وملتزمان بالعزل المنزلي".

ويعد الإعلان عن إصابة كل من توريس وبيدري صادماً لعشاق الفريق الكاتالوني خاصة وأنّ مدربه تشافي اشتكى من غياب العديد من عناصر الفريق قبل مباراة مايوركا التي انتصر بها بالأمس 1-0.



وتعاقد برشلونة مع الدولي توريس جناح مانشستر سيتي الإنكليزي قبل أيام فقط، بعقد يمتد حتى العام 2027.



وقبل إعلان إصابته، قدم الـ"بلاوغرانا" توريس الإثنين بألوان فريقه الجديد في ملعب كامب نو، قبل عقد مؤتمر صحافي.



ولد توريس في فويوس بضواحي مدينة فالنسيا الإسبانية، ولعب لنادي مسقط رأسه من 2017 إلى 2020 وسجل له ستة أهداف قبل الانضمام إلى مانشستر سيتي مقابل 20 مليون يورو.



سجل توريس 16 هدفاً في 43 مباراة مع مانشستر سيتي في موسم 2020-2021، وتوّج معه بطلاً للدوري الممتاز وكأس الاتحاد الإنكليزي، فضلاً عن بلوغ المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا التي خسرها أمام مواطنه تشيلسي.