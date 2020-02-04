برشلونة يعلن إصابة ديمبيلي بتمزّق عضلي كامل في فخذه

وأضاف النادي الكاتالوني في بيان رسمي أنه سيعلن في الساعات المقبلة نوعية العلاج الذي سيتلقاه لاعبه الفرنسي، فيما أشارت تقارير صحافية إلى أن غياب اللاعب قد يستمر حتى نهاية الموسم.

INJURY UPDATE | Tests carried out on Ousmane Dembélé today have confirmed that he has a complete proximal hamstring tear in his right thigh. In the next few hours a decision will be made on the treatment to be followed for his recovery. pic.twitter.com/fk7KgzaMC6 — FC Barcelona (@FCBarcelona) February 4, 2020

وكان ديمبيلي اضطر إلى مغادرة تدريبات فريقه الاثنين علماً بأنه عاد للتو من إصابة في العضلة الخلفية أبعدته منذ 27 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وعانى اللاعب البالغ من العمر 22 عاما سلسلة من الإصابات منذ انتقاله إلى كامب نو قادما من بوروسيا دورتموند الألماني عام 2017 ولم يشارك هذا الموسم إلا في تسع مباريات وسجل هدفاً واحداً.

وبات الشك يحوم حول مشاركة المهاجم مع فرنسا بطلة العالم في كأس أوروبا الصيف المقبل، لأن هذا النوع من الإصابة غالبا ما يحتاج إلى عملية جراحية وابتعاده فترة طويلة عن الملاعب.