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خليجي 24
الدوري الإسباني

برشلونة يحمي موهبته بعقد كبير

وقع برشلونة على عقد جديد يحمي به موهبته الصاعدة من اغراءات الأندية الأخرى.

Reuters

قال برشلونة في بيان اليوم الأربعاء إنه وقع عقداً جديداً مع إنو فاتي أصغر لاعب يهز الشباك مع العملاق الكتالوني في الدوري الإسباني.

بموجب العقد الجديد سيبقى اللاعب الصاعد في صفوف برشلونة حتى 2022 كما تم رفع قيمة الشرط الجزائي ليصل إلى 170 مليون يورو (187 مليون دولار). 

وشارك فاتي في آب/أغسطس مع الفريق الأول لبرشلونة الذي كان يعاني حينها من سلسلة إصابات وسجل اسمه في تاريخ النادي حين هز الشباك في التعادل 2-2 أمام أوساسونا وكان عمره 16 عاماً و304 أيام ليحل بدلاً من بويان كركيتش كأصغر لاعب يحرز أهدافاً مع برشلونة في الدوري الإسباني. 

وشارك فاتي، الذي أكمل عامه 17 في 31 أكتوبر تشرين الأول الماضي، في 11 مباراة إجمالاً مع الفريق الأول لبرشلونة هذا الموسم منها أربع مرات أساسياً كما سجل هدفين. 

وأوضح بيان برشلونة أن العقد الجديد يتضمن بنداً يتيح التجديد لعامين إضافيين حتى 2024.

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