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دوري أبطال أوروبا
الدوري الإسباني

برشلونة يتعاقد مع الدنماركي مارتن برايثويت

أعلن برشلونة الإسباني اليوم الخميس تعاقده مع المهاجم الدنماركي مارتن برايثويت قادماً من نادي ليغانيس.

Reuters

وأصدر النادي الكتالوني بياناً على موقعه الرسمي قال فيه : "وقع اللاعب مارتن برايثويت على عقد مع النادي حتى 30 حزيران/يونيو 2024 وبشرط جزائي بلغ 300 مليون يورو".

وأعلن النادي الكتالوني أنه دفع قيمة الشرط الجزائي البالغ 18 مليون يورو لكسر تعاقد برايثويت مع فريقه ليغانيس.

تأتي هذه الخطوة بعد حصول برشلونة على الضوء الأخضر من الرابطة الإسبانية لإجراء التعاقد خارج فترة الانتقالات نظراً لغياب نجمه الفرنسي عثمان ديمبيلي لمدة 6 أشهر بسبب الإصابة.

 

 

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