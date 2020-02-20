برشلونة يتعاقد مع الدنماركي مارتن برايثويت

وأصدر النادي الكتالوني بياناً على موقعه الرسمي قال فيه : "وقع اللاعب مارتن برايثويت على عقد مع النادي حتى 30 حزيران/يونيو 2024 وبشرط جزائي بلغ 300 مليون يورو".

وأعلن النادي الكتالوني أنه دفع قيمة الشرط الجزائي البالغ 18 مليون يورو لكسر تعاقد برايثويت مع فريقه ليغانيس.

تأتي هذه الخطوة بعد حصول برشلونة على الضوء الأخضر من الرابطة الإسبانية لإجراء التعاقد خارج فترة الانتقالات نظراً لغياب نجمه الفرنسي عثمان ديمبيلي لمدة 6 أشهر بسبب الإصابة.