برشلونة يبيع حصة إضافية من أسهم شركة تابعة له

ويواصل النادي الكاتالوني مناوراته للحصول على الأموال بسرعة حتى يتمكن من تسجيل جميع الصفقات التي أبرمها هذا الصيف والامتثال لقيود الإنفاق التي فرضتها رابطة الدوري الإسباني.

وستؤمن عملية البيع هذه المزيد من السيولة ما يساعد النادي في رفع سقف رواتبه وبالتالي على تسجيل لاعبيه الجدد في الليغا، البولندي روبرت ليفاندوفسكي، البرازيلي رافينيا، العاجي فرانك كيسييه، الدنماركي أندرياس كريستنسن والفرنسي جول كونديه.

وكان أعلن النادي في أوائل الشهر الحالي أنه باع 25% من أسهم الشركة ذاتها لمنصة سوسيوس مقابل 100 مليون يورو أيضًا.

وسبق أن كشف رئيس النادي جوان لابورتا أن برشلونة لديه تفويض من الجمعية العمومية (المشجعون-المساهمون)، لبيع 49% من الحصص.

كما سبق أن باع 10% ثم 15% من حقوق البث التلفزيوني في الدوري الإسباني، لصندوق الاستثمار الأميركي "سيكسث ستريت" على مدى السنوات الـ25 المقبلة، مقابل 400 مليون يورو.