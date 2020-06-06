برشلونة: لويس سواريز يتحصل على الضوء الأخضر

تحصل لويس سواريز على رخصة من الإطار الطبي للمشاركة في مباراة فريقه برشلونة أمام مايوركا يوم 13 يونيو عند استئناف موسم الليغا الذي كان معلقاً بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وخضع سواريز لعملية جراحية في ركبته اليمنى في مطلع العام الحالي أجبرته على الغياب نحو أربعة أشهر عن الملاعب.

وأورد بطل الدوري الإسباني لكرة القدم في 12 كانون الثاني/ يناير في بيان على موقعه الإلكتروني أن سواريز خضع لعملية لمعالجة "إصابة في الغضروف الخارجي لركبته اليمنى"، متابعاً أنه "سيغيب لما يقارب أربعة أشهر".

وسبق لسواريز (33 عاماً) أن خضع لجراحة في الغضروف الأيمن في شهر أيار/مايو 2019 حرمته من خوض نهائي كأس الملك الذي خسره فريقه أمام فالنسيا، والذي انتهى بهزيمة النادي الكاتالوني 1-2.

