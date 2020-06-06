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برشلونة: لويس سواريز يتحصل على الضوء الأخضر

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الإطار الطبي لفريق برشلونة الإسباني يعطي الضوء الأخضر للمهاجم الأوروغوياني لويس سواريز لخوض مباراة 13 يونيو 2020.

REUTERS

تحصل لويس سواريز على رخصة من الإطار الطبي للمشاركة في مباراة فريقه برشلونة أمام مايوركا يوم 13 يونيو عند استئناف موسم الليغا الذي كان معلقاً بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).  

وخضع سواريز لعملية جراحية في ركبته اليمنى في مطلع العام الحالي أجبرته على الغياب نحو أربعة أشهر عن الملاعب.

وأورد بطل الدوري الإسباني لكرة القدم في 12 كانون الثاني/ يناير في بيان على موقعه الإلكتروني أن سواريز خضع لعملية لمعالجة "إصابة في الغضروف الخارجي لركبته اليمنى"، متابعاً أنه "سيغيب لما يقارب أربعة أشهر".

وسبق لسواريز (33 عاماً) أن خضع لجراحة في الغضروف الأيمن في شهر أيار/مايو 2019 حرمته من خوض نهائي كأس الملك الذي خسره فريقه أمام فالنسيا، والذي انتهى بهزيمة النادي الكاتالوني 1-2.
 

لويس سواريز
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