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تصفيات يورو 2020
الدوري الإسباني

بايل "يستفز" ريال مدريد بعَلَم مثير للجدل

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اسال غاريث بايل الكثير من الحبر بعد أن رفع علماً اعتبره البعض "استفزازاً" لفريقه ريال مدريد بعد وصول منتخب بلاده ويلز إلى كأس أمم أوروبا "يورو 2020".

REUTERS

وأثناء احتفال لاعبي منتخب ويلز بوصولهم لمحطة "يورو 2020" أُخذ العلم من الجماهير، التي حلت بملعب كارديف أثناء مواجهة المجر في الجولة الختامية من التصفيات المؤهلة للحدث الكبير في القارة العجوز، فكتب عليه : "ويلز، غولف، مدريد .. بهذا الترتيب"

ولفت هذا العلم الانتباه بعد أن أكد اللاعب من خلاله أنه يفكر في بلده في المقام الأول ثم رياضة الغولف ثانياً وأخيراً فريقه ريال مدريد وهذا ما اعتبر "استفزازاً" للنادي الملكي. 

ويمر بايل (30 عاماً) بفترة دقيقة داخل كتيبة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان بما أنه يلازم الدكة ويحظى بوقت قليل في المباريات كما أن الشائعات تحوم حول رحيله عن مدريد في الـ"ميركاتو" الشتوي.

وبعد هذه الحركة، قد يضع النجم الويلزي نفسه بين مطرقة فلونتينو بيريث (رئيس ريال مدريد) الذي قد يسلط عليه جملة من العقوبات وسندان المدرب زيدان الذي قد يجعله نزيل الدكة أو خارج التشكيلة لفترة طويلة. 

 

غاريث بايل
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