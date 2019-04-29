وفي تصريح لموقع "بي بي سي" الرياضي الويلزي قال جوناثان بارنيت وكيل اللاعب الويلزي "غاريث ملتزم 100 بالمئة بريال مدريد".

وجاء رد بارنيت عقب انتقاد المدرب الجديد-القديم للنادي المدريدي الفرنسي زين الدين زيدان لاعبه بايل، متسائلا بعد خسارة فريقه أمام رايو فايكانو صفر-1 الاحد، حول ما إذا كان مركزا بشكل كامل.

وفي إشارة إلى تصريحه السابق بأن بايل يريد تمضية بقية مسيرته الكروية في "القلعة البيضاء"، أضاف بارنيت "لا شيء تبدل".

وارتبط اسم لاعب توتنهام هوتسبر الانكليزي السابق بإمكانية العودة إلى الدوري الانكليزي الممتاز، بعد تراجع مستواه مع ريال وكثرة الاصابات التي يتعرض لها.

وواجه بايل، البالغ 29 عاما، شائعات بأنه ليس على علاقة وطيدة مع زملائه في النادي الملكي، في وقت يعاني ريال من النتائج المخيبة للآمال هذا الموسم.

وكان بايل قد ألمح الموسم الماضي إلى أنه قد يغادر الفريق بعد تسجيله هدفين في نهائي دوري أبطال اوروبا ومساهمته في الفوز على ليفربول الإنكليزي 3-1 واحراز النادي الملكي بقيادة زيدان لقبه الثالث تواليا في المسابقة القارية قبل أن يقرر المدرب الفرنسي الرحيل.

ويمتد عقد بايل مع ريال حتى عام 2022، ولكن عودة زيدان للإشراف على الفريق بدلا من الارجنتيني سانتياغو سولاري، أعادت الى الواجهة فرضية رحيله عن الفريق بسبب العلاقة المتوترة التي تربطه بالمدرب الفرنسي.

وعلى الرغم من مساهمته بفوز ريال بدوري الابطال أربع مرات وبالدوري المحلي مرة منذ وصوله إلى مدريد قادما من توتنهام عام 2013، إلا أن بايل كان دائما عرضة للانتقادات اللاذعة من قبل مشجعي الفريق بسبب عدم الاستقرار في أدائه وكثرة إصاباته.

وحذر زيدان مؤخرا نجوم الفريق الذين يشعرون بعدم الرضى عن الوقت الذي يمضونه داخل المستطيل الاخضر، بأن عليهم "الرحيل إلى مكان آخر للحصول على المزيد من الدقائق".