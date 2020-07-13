بارتوميو عن لاوتارو: "المحادثات توقفت مع إنتر"

ورجحت التقارير الصحافية في الآونة الأخيرة انتقال لاوتارو مارتينيز (22 عاما)إلى صفوف برشلونة، بطل الليغا في الموسمين الماضيين، والذي يحمل شارة قيادته مواطنه النجم ليونيل ميسي.

لكن بارتوميو وضع حدا لهذه التكهنات، أقله حاليا، بقوله الإثنين لقناة تلفزيونية كاتالونية "تحدثنا إلى إنتر قبل أسابيع لكن الآن توقفت المحادثات. الآن لا حديث بيننا". وتابع "علينا إنهاء الليغا ودوري أبطال أوروبا، وبعدها نرى ما هي الأولويات بالنسبة إلينا".

على صعيد آخر، أعاد بارتوميو التقليل من شأن التقارير عن سعي برشلونة لاستعادة البرازيلي نيمار من باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأصبح المهاجم أغلى لاعب في العالم، لدى انتقاله في صيف العام 2017 من النادي الكاتالوني إلى نادي العاصمة الفرنسية. ودائما ما تربط التقارير الصحافية، بين نيمار واحتمال العودة الى ناديه السابق.

وقال رئيس برشلونة "لا أعتقد ان باريس سان جيرمان سيضع أي لاعب في سوق الانتقالات، ونيمار لاعب سان جيرمان".

وجدد بارتوميو ثقته بأن ميسي سيبقى في صفوف برشلونة لما بعد نهاية عقده الحالي في أواخر الموسم المقبل.

وقال "مع ميسي نتحدث، تحدثنا، وسنتحدث (...) هو أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم، أمامه سنوات عدة (للعب). لا شك لدي بأنه سيبقى مع برشلونة. مستقبله هنا في كرة القدم وبعدها".

وأشارت تقارير صحافية إسبانية مؤخرا إلى توقف المفاوضات بشأن تجديد العقد بين النادي الكاتالوني والنجم الارجنتيني البالغ من العمر 33 عاما، وأن الأخير يفكر بالرحيل عن النادي في صيف العام المقبل، على خلفية ملاحظات يبديها على الإدارة، وحتى الجهاز الفني بإشراف كيكي سيتيين.