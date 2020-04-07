الدوري الإسباني: الإلغاء "ليس خياراً"

وحذر تيباس الأندية الإسبانية من أنها قد تخسر ما يصل إلى مليار يورو (1,1 مليار دولار أميركي) بحال عدم إكمال الموسم، ما دفع مسؤولي كرة القدم في البلاد إلى البحث عن موعد متأخر لإنهاء الموسم الحالي.

قال تيباس "السيناريوهات المختلفة التي كنا نتطلع اليها مع الاتحاد الاوروبي للعبة من اجل العودة تبدأ على الارجح في 29 ايار/مايو أو 6-7 حزيران/يونيو أو 28 حزيران/يونيو".

تابع "لا ننظر فقط إلى ما يحدث في إسبانيا... نهدف أن تتناسق جميع روزناماتنا (في أوروبا) كي تنتهي كل المسابقات في فترة واحدة".

لكن تيباس قال إن عودة التمارين لا يمكن أن تحصل قبل إنتهاء حالة الطوارئ في إسبانيا والمحددة حتى 26 نيسان/أبريل الجاري.

وبحال إنهاء حالة الطوارئ في موعد مبكر، سترتفع حظوظ استئناف الليغا في أيار/مايو.

أضاف تيباس إن إلغاء الموسم "ليس خياراً" نظراً للضربة الهائلة التي سيخلفها نقص الايرادات بالنسبة للأندية، علماً بأن الخسارة ستبلغ 150 مليون يورو حتى لو نجحت الليغا بإنهاء الموسم مع حضور للجماهير.

تابع "لا نفكر على الاطلاق في أننا لن نعود إلى المباريات. لا يتعلق الأمر فقط بإيرادات الدوري، بل بجميع الإيرادات من دوري أبطال أوروبا والتي لن تحصل عليها الأندية".

أضاف "نتحدث هنا عن نحو مليار يورو إذا لم نعد إلى اللعب، 300 مليون يورو إذا لعبنا وراء أبواب موصدة و150 مليون يورو إذا لعبنا مع جماهير".

وكان برشلونة، حامل اللقب في آخر موسمين، يتصدر بعد 27 مرحلة على بداية الدوري (من أصل 38)، بفارق نقطتين عن غريمه التاريخي ريال مدريد و11 نقطة عن إشبيلية الثالث.