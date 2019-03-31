التعادل يحسم مواجهة ليفانتي مع إيبار

وسجل لأصحاب الأرض خوسيه لويس موراليس 5، وروبن روتشينا 26، وللضيوف غونزالو إسكالانتي 19، وسيرجي اينريش 79.

وصار رصيد ليفانتي 32 نقطة في المركز الخامس عشر، أما إيبار فلديه 36 نقطة في المركز الحادي عشر.

كما تعادل رايو فايكانو مع ريال بيتيس 1-1، سجّل راوول دي توماس لصاحب الأرض (34)، وعدّل لبيتيس كريستيانو تيلو (81).

بيتيس يواصل إهدارالنقاط

ومن جهته واصل ريال بيتيس الذي كان من المنافسين على أحد المراكز الأربعة المؤهلة الى دوري أبطال أوروبا، نزيف النقاط بعد اكتفائه بالتعادل مع مضيفه الجريح رايو فايكانو 1-1.

وبدا أن فايكانو في طريقه لتحقيق فوزه الأول في المراحل الثماني الأخيرة حين تقدم منذ الدقيقة 34 عبر راؤول دي توماس وحتى الدقيقة 81 قبل أن ينجح كريستيان تيلو في تجنيب بيتيس هزيمته الأولى أمام مضيفه منذ نيسان/أبريل 2014 والثالثة في المراحل الأربع الأخيرة.

ورفع بيتيس رصيده إلى 40 نقطة في المركز التاسع لكن بفارق 6 نقاط فقط عن خيتافي صاحب المركز الرابع الأخير المؤهل الى دوري الأبطال والذي خسر السبت أمام ضيفه ليغانيس صفر-2، فيما أصبح رصيد فايكانو 24 فقط في المركز التاسع عشر بفارق 5 نقاط عن منطقة الأمان.

