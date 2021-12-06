التعادل يحسم مواجهة بلباو وخيتافي

من قبل beIN SPORTS December 6, 2021 23:01 انتهت المواجهة بين خيتافي وضيفه أثلتيك بيلباو بالتعادل (0-0) ضمن الجولة 16 من الدوري الإسباني لكرة القدم الإثنين.