التعادل يحسم مواجهة بلباو وخيتافي من قبل beIN SPORTS December 6, 2021 23:01 انتهت المواجهة بين خيتافي وضيفه أثلتيك بيلباو بالتعادل (0-0) ضمن الجولة 16 من الدوري الإسباني لكرة القدم الإثنين. beINSPORTS خيتافي يحتل المرتبة الـ19 برصيد 11 نقطة أما بيلباو ففي المرتبة التاسعة بـ21 نقطة. الدوري الإسباني - La Liga أثلتيك بلباو خيتافي السابق فالنسيا يهزم سلتا فيغو في عقر اقرأ التالي آخر الأحداث December 6, 2021 23:01 التعادل يحسم مواجهة بلباو وخيتافي December 5, 2021 22:50 فالنسيا يهزم سلتا فيغو في عقر داره December 5, 2021 16:29 فايكانو يشدد الخناق على أتلتيكو وسوسييداد December 4, 2021 23:01 ريال مدريد يعزّز صدارته بفوزه على سوسييداد December 4, 2021 21:44 ريال مايوركا يُسقط حامل اللقب أتلتيكو مدريد December 4, 2021 18:20 برشلونة ينهزم على ميدانه أمام ريال بيتيس December 4, 2021 16:02 فوز ثمين لإشبيلية على فياريال December 4, 2021 09:54 ريال مدريد ينشد الفوز من بوابة ريال سوسييداد December 4, 2021 09:53 برشلونة يستضيف ريال بيتيس في مباراة قوية December 3, 2021 23:44 غرناطة يحقق فوزاً متأخراً على ألافيس