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الدوري الإسباني

التعادل يحسم مواجهة بلباو وخيتافي

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انتهت المواجهة بين خيتافي وضيفه أثلتيك بيلباو  بالتعادل (0-0) ضمن الجولة 16 من الدوري الإسباني لكرة القدم الإثنين.

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خيتافي يحتل المرتبة الـ19 برصيد 11 نقطة أما بيلباو ففي المرتبة التاسعة بـ21 نقطة.

الدوري الإسباني - La Liga أثلتيك بلباو خيتافي
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