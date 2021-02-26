التعادل يحسم مباراة ليفانتي وأتلتيك بلباو

وافتتح روجر مارتي التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 33 من ركلة جزاء ثم أدرك راؤول غارسيا التعادل بذات الطريقة للضيوف في الدقيقة 56.
ورفع ليفانتي رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثامن مؤقتاً وبفارق نقطتين أمام أتلتيك بلباو (التاسع مؤقتاً).
وافتتح روجر مارتي التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 33 من ركلة جزاء ثم أدرك راؤول غارسيا التعادل بذات الطريقة للضيوف في الدقيقة 56.
ورفع ليفانتي رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثامن مؤقتاً وبفارق نقطتين أمام أتلتيك بلباو (التاسع مؤقتاً).
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