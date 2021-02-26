التعادل يحسم مباراة ليفانتي وأتلتيك بلباو

من قبل beIN SPORTS February 26, 2021 23:13 حسم التعادل الإيجابي مباراة ليفانتي وضيفه أتلتيك بلباو 1-1 اليوم الجمعة في الجولة 25 من الدوري الإسباني.