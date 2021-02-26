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الدوري الإسباني

التعادل يحسم مباراة ليفانتي وأتلتيك بلباو

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حسم التعادل الإيجابي مباراة ليفانتي وضيفه أتلتيك بلباو 1-1 اليوم الجمعة في الجولة 25 من الدوري الإسباني.

beINSPORTS

وافتتح روجر مارتي التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 33 من ركلة جزاء ثم أدرك راؤول غارسيا التعادل بذات الطريقة للضيوف في الدقيقة 56.

ورفع ليفانتي رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثامن مؤقتاً وبفارق نقطتين أمام أتلتيك بلباو (التاسع مؤقتاً). 
 

الدوري الإسباني ليفانتي أتلتيك بلباو
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